Путін підписав угоду про взаємну оборону з Північною Кореєю

Путін підписав закон про стратегічне партнерство Росії з Північною Кореєю, який передбачає взаємну оборону.

Про це передає Reuters.

Угода, яку Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали в червні 2024 року після саміту в Пхеньяні, містить положення про те, що кожна сторона зобовʼязана прийти на допомогу іншій в разі збройного нападу.

Договір посилює тісні звʼязки між Москвою і Пхеньяном, які активізувалися після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Очільниця МЗС Північної Кореї під час візиту в Москву на початку листопада 2024 року заявляла, що лідер КНДР Кім Чен Ин від початку великої війни наказав допомагати російській армії.

Військова співпраця з Росією забезпечує Пхеньян валютою, продовольством і технологіями, а також може дати і важіль впливу на Москву, якщо КНДР знадобиться допомога в разі непередбачуваної ситуації на Корейському півострові. Натомість Північна Корея вже допомагає РФ у війні зброєю і живою силою.

Участь військових Північної Кореї у війні в Україні

Українська розвідка 24 жовтня повідомила, що перші солдати з КНДР уже прибули на фронт — у Курську область. Військових приблизно 12 тисяч, серед них 500 офіцерів і три генерали.

Розвідка Південної Кореї повідомляла, що першу частину військових перевезли суднами Тихоокеанського флоту Росії у Владивосток 8—13 жовтня, їм видали російську форму, зброю і фальшиві російські паспорти. Джерела «Бабеля» розповіли, що їх готують у таких містах, як Хабаровськ, Уссурійськ, Благовєщенськ, Владивосток, а на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади РФ формують «особливий бурятський батальйон», укомплектований громадянами КНДР.

Американська газета The Wall Street Journal писала, що договір про стратегічне партнерство між РФ і Північною Кореєю, який Володимир Путін і Кім Чен Ин підписали в червні, містить секретний пункт. За договором КНДР зможе відправити в Україну спочатку приблизно тисячу своїх солдатів, а згодом більше.