У Південній Кореї кажуть, що КНДР відправила вже 3 000 військових до Росії

КНДР відправила вже 3 000 своїх військових до Росії, стверджує розвідка Південної Кореї. Це вдвічі більше за попередню оцінку — 18 жовтня Сеул заявляв, що до Росії відправили 1 500 північнокорейських солдатів.

Про це пише Reuters.

Загалом Пхеньян обіцяв Москві відправити в Росію майже 10 000 бійців, заявили південнокорейські парламентарії в розмові з журналістами. Очікують, що їхнє розгортання завершиться в грудні 2024 року.

«Ознаки навчання військ у Північній Кореї помітили у вересні та жовтні. Схоже, що війська зараз розосереджені по кількох навчальних закладах у Росії та адаптуються до місцевого середовища»», — сказала член парламентського комітету з розвідки Пак Сун Вон.

Раніше і Москва, і Пхеньян спростували, що північнокорейських військових відправлять на фронт в Україну. Але розвідка Південної Кореї має докази, що КНДР постачає Росії військових і техніку. Також є ознаки того, що влада КНДР ізолювала та переселила сімʼї солдатів, яку поїхали до Росії, щоб контролювати їх та придушити чутки.

Також Росія найняла «велику кількість» перекладачів для північнокорейських солдатів. Їх вчать сучасній тактиці війні з використанням безпілотників, однак на адаптацію потрібен час. Тож у Південній Кореї вважають, що серед солдатів КНДР може бути багато втрат, щойно їх відправлять на фронт.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов стверджував, що вже 23 жовтня перші північнокорейські підрозділи можуть прибути на Курський напрямок фронту. Він не уточнив кількість військових, які прибудуть у цей регіон.

Участь військових КНДР у війні проти України

Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомляла, що КНДР вже відправила в Росію 1,5 тисячі спецпризначенців. Загалом, за даними південнокорейської розвідки, до Росії направлять 12 тисяч солдатів. Першу частину військових перевезли суднами Тихоокеанського флоту Росії у Владивосток 8—13 жовтня, їм видали російську форму, зброю і фальшиві російські паспорти, щоб приховати їхню участь у війні.

Незабаром після цього в мережі почали зʼявлятись відео про підготовку північнокорейців на російських полігонах, а джерела «Бабеля» розповіли, що їх готують у таких містах, як Хабаровськ, Уссурійськ, Благовєщенськ, Владивосток. А на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади РФ формують «особливий бурятський батальйон», укомплектований громадянами КНДР.

Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на колишнього російського розвідника писала, що договір про стратегічне партнерство між Росією і Північною Кореєю, який Володимир Путін і Кім Чен Ин підписали в червні, містить секретний пункт. За договором КНДР зможе відправити в Україну спочатку приблизно тисячу своїх солдатів, а згодом більше.

Начальник ГУР Кирило Буданов каже, що в обмін на солдатів Північна Корея отримує від Росії гроші та ядерні технології.