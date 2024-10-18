Розвідка Південної Кореї детально розповіла, як КНДР постачає Росії військових і техніку

Національна розвідувальна служба Південної Кореї підтвердила, що Північна Корея вже почала надсилати війська в Росію для війни проти України.

Про це йдеться в доповіді південнокорейської розвідки.

На початку серпня 2024 року розвідка Південної Кореї помітила, що Кім Чен Сік — перший заступник голови Міністерства боєприпасів і промисловості КНДР, що є ядром ракетних розробок, — разом з десятками північнокорейських офіцерів відвідав пусковий майданчик північнокорейської ракети КН-23 поблизу російсько-українського кордону.

Після цього розвідка уважно стежила за військовими пересуваннями КНДР. А в період з 8 до 13 жовтня вдалося зафіксувати перевезення північнокорейських спецпризначенців до Росії, що підтверджує втягнення КНДР у війну проти України.

За даними розвідки, чотири десантні кораблі та три кораблі супроводу Тихоокеанського флоту Росії вже перевезли понад 1 500 північнокорейських спецпризначенців з регіонів Чхонджин, Хамхун і Мусудан у Владивосток (РФ). Незабаром до РФ перевезуть ще більше військових з КНДР.

Рух російських кораблів під час транспортування північнокорейських військ, 12 жовтня 2024 року. Національна розвідувальна служба Південної Кореї Національна розвідувальна служба Південної Кореї Рух російських кораблів під час транспортування північнокорейських військ, 12 жовтня 2024 року. Національна розвідувальна служба Південної Кореї

Це перший захід російського Військово-морського флоту в північнокорейські води з 1990 року. Між Владивостоком і Пхеньяном також літають великі транспортні літаки, зокрема російські Ан-124 «Руслан».

Північнокорейські солдати, дислоковані в Росії, зараз розміщуються на російських військових базах на Далекому Сході — у Владивостоці, Уссурійську, Хабаровську та Благовєщенську. Очікують, що їх відправлять на фронт після навчань.

Військовий об'єкт в російському Уссурійську (приблизно 400 північнокорейців зібралися на плацу, 16 жовтня 2024 року). Національна розвідувальна служба Південної Кореї Військовий об'єкт у Хабаровську (на плацу приблизно 240 солдатів КНДР, 16 жовтня 2024 року). Національна розвідувальна служба Південної Кореї Військовий об'єкт в російському Уссурійську (приблизно 400 північнокорейців зібралися на плацу, 16 жовтня 2024 року). Військовий об'єкт у Хабаровську (на плацу приблизно 240 солдатів КНДР, 16 жовтня 2024 року). Національна розвідувальна служба Південної Кореї

Лідер КНДР Кім Чен Ин двічі відвідав спецпідрозділи перед їх розгортанням у Росії — 11 вересня і 2 жовтня цього року.

Північнокорейським військовим видали російську форму і зброю російського виробництва, а також фальшиві посвідчення жителів Якутії та Бурятії. Їх маскуватимуть під російських солдатів. Так Росія намагається приховати участь КНДР у війні проти України через схожі зовнішні риси північнокорейців, якутів і бурятів.

За оцінками розвідки Південної Кореї, від серпня минулого року КНДР надала Росії понад 13 тисяч контейнерів з артилерійськими снарядами, ракетами, протитанковими ракетами та іншим летальним озброєнням.

Російський корабель «Ангара», навантажений північнокорейською зброєю, виходить з порту Наджін (КНДР). Національна розвідувальна служба Південної Кореї

Головне управління розвідки Міністерства оборони України стверджує, що з фронту в Україні вилучили північнокорейські артилерійські боєприпаси калібрів 122 і 152 мм, протитанкові ракети Bulsae-4, балістичні ракети КН-23 та інші балістичні ракети малої дальності, а також ручні протитанкові гранатомети.

Враховуючи розмір контейнерів, які перевозили вантажними суднами між Північною Кореєю і Росією, розвідка Південної Кореї вважає, що до Росії поставили понад 8 мільйонів артилерійських боєприпасів калібру 122 і 152 мм.

Російський корабель «Леді Р» з вантажем північнокорейської зброї виходить з порту Наджін (КНДР). Національна розвідувальна служба Південної Кореї

«Підозри щодо прямої військової співпраці між Росією і КНДР, про які писали іноземні медіа, офіційно підтверджені», — заявив представник розвідки Південної Кореї.

Південна Корея продовжить відстежувати військову співпрацю Росії та КНДР.