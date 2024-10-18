Розвідка Південної Кореї детально розповіла, як КНДР постачає Росії військових і техніку

Національна розвідувальна служба Південної Кореї підтвердила, що Північна Корея вже почала надсилати війська в Росію для війни проти України.
Про це йдеться в доповіді південнокорейської розвідки.
На початку серпня 2024 року розвідка Південної Кореї помітила, що Кім Чен Сік — перший заступник голови Міністерства боєприпасів і промисловості КНДР, що є ядром ракетних розробок, — разом з десятками північнокорейських офіцерів відвідав пусковий майданчик північнокорейської ракети КН-23 поблизу російсько-українського кордону.
Після цього розвідка уважно стежила за військовими пересуваннями КНДР. А в період з 8 до 13 жовтня вдалося зафіксувати перевезення північнокорейських спецпризначенців до Росії, що підтверджує втягнення КНДР у війну проти України.
За даними розвідки, чотири десантні кораблі та три кораблі супроводу Тихоокеанського флоту Росії вже перевезли понад 1 500 північнокорейських спецпризначенців з регіонів Чхонджин, Хамхун і Мусудан у Владивосток (РФ). Незабаром до РФ перевезуть ще більше військових з КНДР.
Це перший захід російського Військово-морського флоту в північнокорейські води з 1990 року. Між Владивостоком і Пхеньяном також літають великі транспортні літаки, зокрема російські Ан-124 «Руслан».
Північнокорейські солдати, дислоковані в Росії, зараз розміщуються на російських військових базах на Далекому Сході — у Владивостоці, Уссурійську, Хабаровську та Благовєщенську. Очікують, що їх відправлять на фронт після навчань.
Лідер КНДР Кім Чен Ин двічі відвідав спецпідрозділи перед їх розгортанням у Росії — 11 вересня і 2 жовтня цього року.
Північнокорейським військовим видали російську форму і зброю російського виробництва, а також фальшиві посвідчення жителів Якутії та Бурятії. Їх маскуватимуть під російських солдатів. Так Росія намагається приховати участь КНДР у війні проти України через схожі зовнішні риси північнокорейців, якутів і бурятів.
За оцінками розвідки Південної Кореї, від серпня минулого року КНДР надала Росії понад 13 тисяч контейнерів з артилерійськими снарядами, ракетами, протитанковими ракетами та іншим летальним озброєнням.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України стверджує, що з фронту в Україні вилучили північнокорейські артилерійські боєприпаси калібрів 122 і 152 мм, протитанкові ракети Bulsae-4, балістичні ракети КН-23 та інші балістичні ракети малої дальності, а також ручні протитанкові гранатомети.
Враховуючи розмір контейнерів, які перевозили вантажними суднами між Північною Кореєю і Росією, розвідка Південної Кореї вважає, що до Росії поставили понад 8 мільйонів артилерійських боєприпасів калібру 122 і 152 мм.
«Підозри щодо прямої військової співпраці між Росією і КНДР, про які писали іноземні медіа, офіційно підтверджені», — заявив представник розвідки Південної Кореї.
Південна Корея продовжить відстежувати військову співпрацю Росії та КНДР.
Союз Росії та КНДР
4 жовтня видання Kyiv Post з посиланням на українську розвідку повідомило, що днем раніше через удар ЗСУ поруч з окупованим Донецьком загинули шість північнокорейських офіцерів. Анонімний український чиновник заявив The Guardian, що військові інженери з КНДР допомагають російським військам бити по Україні північнокорейськими балістичними ракетами KN-23.
Уже 8 жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен заявив, що домовленості між Росією і Північною Кореєю нагадують військовий альянс, тому є висока ймовірність, що військові з КНДР воюють на боці РФ в Україні — і їхня кількість може збільшитись. За кілька днів президент Зеленський підтвердив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил.
Джерела «Бабеля» в розвідці 1 жовтня розповіли, що на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади РФ формують «особливий бурятський батальйон», укомплектований громадянами КНДР.