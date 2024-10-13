Зеленський заявив, що РФ залучає військових КНДР до своїх військ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил.

Про це він сказав у вечірньому зведенні.

«Ми бачимо, що нарощується союзництво між Росією й такими режимами, як у Північній Кореї. Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта», — наголосив він.

Президент додав, що в таких умовах відносини України з партнерами також потребують розвитку.

«Фронт потребує більшої підтримки. Коли ми говоримо про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил — це не просто перелік військових засобів. Це про збільшення тиску на агресора, який буде для Росії сильнішим, ніж вони можуть витримати. І це про недопущення більшої війни», — підкреслив Зеленський.