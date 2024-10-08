У Південній Кореї вважають, що військові з КНДР могли загинути на війні в Україні

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен вважає, що домовленості між Росією і Північною Кореєю нагадують військовий альянс, тому є висока ймовірність, що військові з КНДР воюють на боці РФ в Україні.

Про це повідомляє агентство AFP.

Таку заяву Кім Йон Хен зробив на тлі того, що медіа написали про загиблель кількох північнокорейських офіцерів неподалік окупованого Донецька.

«Ми оцінюємо, що наявність втрат серед північнокорейських офіцерів і солдатів в Україні є високоймовірною, враховуючи різні обставини», — сказав він.

І додав, що Північна Корея може відправити ще більше своїх солдатів для допомоги Росії в її повномасштабній війні проти України.

Союз Росії та КНДР

Газета The Washington Post повідомляла, що Північна Корея з серпня 2023 року по січень 2024 року могла передати Росії приблизно 1,6 мільйона артилерійських боєприпасів. За цей період з Росії до КНДР прибуло понад 74 тисячі тонн вибухівки.

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік в інтервʼю Bloomberg 14 червня говорив, що КНДР відправила до Росії контейнери, які можуть вмістити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів, але Москві потрібно більше. Західні медіа повʼязували перший за 24 роки візит Путіна в Пхеньян саме з цим.

Станом на жовтень The Times із посиланням на дані західної розвідки написала, що Росія отримує від КНДР майже 3 мільйони боєприпасів на рік — це половина від усіх снарядів РФ.

18 червня лідер Росії відвідав Північну Корею та зустрівся з її очільником Кім Чен Ином. Вони підписали договір про стратегічну співпрацю. Договір зобовʼязує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій в разі збройної агресії проти однієї з них.

Після цього КНДР відправила в Росію «елітну військову тренувальну делегацію». Reuters із посиланням на державні медіа Північної Кореї повідомляє, що це стало першим військовим обміном між двома країнами після того, як лідери підписали угоду про тіснішу військову співпрацю.