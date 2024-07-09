З Північної Кореї до Росії прибула делегація «елітних військових»

КНДР відправила в Росію «елітну військову тренувальну делегацію» — північнокорейська пропаганда стверджує, що вона вже прибула до РФ.

Reuters з посиланням на державні ЗМІ Північної Кореї повідомляє, що це стало першим військовим обміном між двома країнами після того, як лідери підписали угоду про тіснішу військову співпрацю.

Очолив делегацію Кім Гум Чхоль — президент Військового університету імені Кім Ір Сена. Цей університет названий на честь засновника держави, а лідер країни Кім Чен Ин навчався в ньому. Які саме військові увійшли до складу делегації і які цілі їхнього перебування в РФ — невідомо.

За даними Reuters, високопосадовців у Сеулі та Вашингтоні хвилює військове співробітництво між РФ та КНДР. На думку чиновників, Москва у відповідь на постачання зброї з Пхеньяну могла надіслати допомогу невідомого характеру.

Союз Росії та КНДР

Газета The Washington Post повідомляє, що Північна Корея з серпня 2023 року по січень 2024 року могла передати Росії приблизно 1,6 млн артилерійських боєприпасів. За цей період з Росії до КНДР прибуло понад 74 тисячі метричних тонн вибухівки.

14 червня міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік в інтервʼю Bloomberg говорив, що КНДР відправила до Росії контейнери, які можуть вмістити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів, але Москві потрібно більше. Західні ЗМІ повʼязують перший візит Путіна за 24 роки в Пхеньян саме с цим.

18 червня лідер Росії відвідав Північну Корею та зустрівся з її очільником Кім Чен Ином. Вони підписали договір про стратегічну співпрацю. Договір зобовʼязує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій у разі збройної агресії проти однієї з них.

Південнокорейський телеканал TV Chosun з посиланням на чиновника стверджує, що в липні цього року очікується відправлення бойових офіцерів КНДР для «відновлення інфраструктури» в окупованому українському Донецьку. Ймовірно, йдеться про саперів.

Офіційний Сеул на тлі посилення звʼязків між Росією і КНДР також заявив, що «не матиме жодних перешкод у допомозі летальним озброєнням Україні», якщо Росія буде постачати КНДР високоточну зброю.