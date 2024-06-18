Путін сьогодні вперше за 24 роки приїде до Північної Кореї на зустріч з її лідером Кім Чен Ином. Ось як там готуються до його візиту

Лідер РФ Володимир Путін сьогодні приїде до КНДР на зустріч із її головою Кім Чен Ином. Це його перший за 24 роки візит до Північної Кореї.

Перед приїздом Путіна до північнокорейської столиці Пхеньяну в місцевій газеті «Нодон синмун» опублікували статтю авторства лідера РФ «Росія і КНДР: традиції дружби та співпраці крізь роки».

У ній російський лідер, зокрема, наголосив на тому, що обидві країни продовжують розвивати «багатопланове партнерство» після понад 70 років дружніх відносин.

Крім того, Путін у статті подякував КНДР за підтримку війни в Україні, повторив тези про спроби США «навʼязати світові глобальну неоколоніальну диктатуру, засновану на подвійних стандартах», і про те, що Штати «та їхні сателіти» самі спровокували конфлікт в Україні.

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«Наші противники продовжують фінансувати неонацистський київський режим, забезпечувати зброєю і розвідувальними даними, дозволяють і фактично підштовхують використовувати сучасну західну зброюі техніку для ударів по російській території. Причому найчастіше — по свідомо мирних цілях. Вони погрожують відправити в Україну свої війська. При цьому намагаються виснажити нашу економіку новими санкціями, спровокувати зростання соціально-політичної напруженості всередині країни», — пише російський лідер.

«Усі спроби стримати, ізолювати Росію провалилися», — наголосив Путін. Він зазначив, що «корейські друзі, попри багаторічний економічний тиск, провокації, шантаж і військові загрози з боку США, так само ефективно відстоюють свої інтереси».

Наприкінці статті президент РФ висловлює сподівання, що Росії та КНДР «спільними зусиллями вдасться вивести двосторонню взаємодію на ще більш високий рівень», і бажає «доброго здоровʼя товаришу Кім Чен Ину, а всьому дружньому народу КНДР — миру і масштабних успіхів на шляху розвитку».