Південна Корея заявила, що не матиме перешкод у допомозі Україні, якщо Росія надасть зброю КНДР

Радник з питань нацбезпеки офісу президента Південної Кореї Чан Хо Чжи заявив на брифінгу, що Сеул не матиме жодних перешкод у допомозі летальним озброєнням Україні, якщо Росія буде поставляти КНДР високоточну зброю.

Про це пише Yonhap.

«Я хотів би підкреслити, що все залежить від того, що робитиме Росія. Чи залишиться для нас «червона лінія», якщо Росія передасть високоточну зброю Північній Кореї?» — сказав Чан, наголосивши, що Росія має «добре подумати» щодо співпраці з КНДР і докласти зусиль для поліпшення відносин із Південною Кореєю.

Нещодавно президент Юн Сок Йоль заявив, що Південна Корея перегляне питання поставок зброї в Україну. Лідер РФ Володимир Путін сказав, що це буде «дуже великою помилкою». Заява Йоля пролунала після візиту Путіна до КНДР, де він підписав із Кім Чен Ином договір про тривале партнерство. Імовірно, йдеться про стратегічний договір, зокрема щодо військової підтримки.