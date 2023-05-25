WSJ: Південна Корея передає Україні сотні тисяч боєприпасів

Південна Корея передає сотні тисяч артилерійських снарядів США, які ті надсилають до України. Це допомагає Вашингтону відкласти рішення про поставки українським військовим касетних боєприпасів, заборонених у багатьох країнах світу.

Про це пише газета The Wall Street Journal.

Сторони не розкривають деталей конфіденційної домовленості між США і Південною Кореєю, але Міноборони США визнало, що веде переговори із Сеулом про закупівлю боєприпасів.

Південна Корея після тривалого спротиву змінила свою позицію завдяки спільній зі США декларації з питань безпеки. Під час візиту до Вашингтону президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що міжнародна спільнота має протистояти російському вторгненню в Україну, і натякнув, що його уряд розглядає можливість передачі артилерійських снарядів.

Сполученим Штатам знадобилося кілька місяців, щоб умовити Сеул надати Силам оборони України летальну зброю, бо запаси Пентагону скорочуються. Від початку повномасштабної війни Пентагон надав Україні понад два мільйони 155-міліметрових боєприпасів. Він використовував свої склади в Німеччині, Ізраїлі, Кувейті та Південній Кореї.

Південна Корея в листопаді минулого року заявила, що надасть Україні летальну допомогу, проте після оприлюднення цієї інформації вирішила «відступити», побоюючись відійти від своєї політичної лінії.

Щодо касетних боєприпасів, відправку яких відтерміновує Вашингтон, то Україна вказувала їх у запиті про військову допомогу. Військові та оборонні чиновники США підтримали це, тоді як Білий дім і Державний департамент чинять опір через міжнародний осуд використання таких снарядів.