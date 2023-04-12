Медіа: Південна Корея позичить США 500 тисяч артилерійських снарядів

У березні Південна Корея домовилася зі США про позику 500 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Про це пише південнокорейська газета DongA Ilbo.

За даними анонімних урядових джерел, Південна Корея вирішила не продавати боєприпаси, а позичити їх, щоб мінімізувати імовірність використання цих снарядів у війні в Україні.

Зазначається, що Сполучені Штати використовуватимуть ці снаряди для поповнення власних запасів. Торік США закупили 100 тисяч таких боєприпасів і попросили стільки ж у лютому, але уряд Південної Кореї шукав інший спосіб постачання.

«Ми вирішили значно збільшити обсяг снарядів, але використати метод позики, після того як дослідили, як добросовісно відповісти на запит союзника, дотримуючись урядового принципу не надавати летальну зброю Україні», — цитують журналісти неназваного чиновника.

У Сеулі та Вашингтоні підтвердили, що обговорюють угоду про поставки артилерії, але офіційних відомостей про укладання контракту не було.

Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що союзники шукають шляхи підтримати Україну, щоб допомогти захистити її свободу, але відмовилося надати деталі. За словами голови МЗС Південної Кореї Пака Джина, позиція уряду проти надання летальної допомоги Україні залишається незмінною.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль, який цього місяця відвідає Вашингтон для зустрічі на вищому рівні з президентом США Джо Байденом, заявив, що Сеул не надавав Україні жодної летальної зброї, натомість планує розширити гуманітарну допомогу.

Ідеться про оренду пів мільйона боєприпасів — упʼятеро більше, ніж у кінці минулого року уряд Південної Кореї продав США. Це дозволить Вашингтону збільшити поставки снарядів Україні з власних запасів після їх поповнення за рахунок південнокорейських.