The Times: Росія отримує від КНДР майже 3 мільйони боєприпасів на рік — це половина від усіх снарядів РФ

Половину снарядів, які використовує Росія, їй постачає Північна Корея. Йдеться про приблизно три мільйони боєприпасів на рік.

Про це пише The Times із посиланням на дані західної розвідки.

Багато снарядів виявляються несправними, однак їхня кількість дозволила Росії досягати стабільних успіхів на полі бою. Російська армія стала залежною від північнокорейських боєприпасів після візиту Путіна до КНДР на початку цього року.

У перші роки війни союзники Росії не хотіли активно постачати їй зброю. Однак зусилля Путіна зі створення антизахідної коаліції мають результати та впливають на поле бою, пише The Times.

Водночас з посиланням на джерела в західній розвідці газета стверджує, що російська армія щодня втрачає 1 200 військових, з них — 480 у боях за місто Покровськ, що на Донеччині.

Союз Росії та КНДР

Газета The Washington Post повідомляла, що Північна Корея з серпня 2023 року по січень 2024 року могла передати Росії приблизно 1,6 мільйона артилерійських боєприпасів. За цей період з Росії до КНДР прибуло понад 74 тисячі тонн вибухівки.

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік в інтервʼю Bloomberg 14 червня говорив, що КНДР відправила до Росії контейнери, які можуть вмістити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів, але Москві потрібно більше. Західні медіа повʼязували перший візит Путіна за 24 роки в Пхеньян саме з цим.

18 червня лідер Росії відвідав Північну Корею та зустрівся з її очільником Кім Чен Ином. Вони підписали договір про стратегічну співпрацю. Договір зобовʼязує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій в разі збройної агресії проти однієї з них.



Після цього КНДР відправила в Росію «елітну військову тренувальну делегацію». Reuters із посиланням на державні медіа Північної Кореї повідомляє, що це стало першим військовим обміном між двома країнами після того, як лідери підписали угоду про тіснішу військову співпрацю.

Офіційний Сеул на тлі посилення звʼязків між Росією і КНДР також заявив, що «не матиме жодних перешкод у допомозі летальним озброєнням Україні», якщо Росія постачатиме КНДР високоточну зброю.