Військові з КНДР, які воювали на боці Росії, утекли з позицій на Курщині

Уже 18 військових з Північної Кореї, які воювали на боці Росії, втекли з позицій на кордоні України з Брянською і Курською областями РФ.

Про це повідомило джерело «Бабеля» в українській розвідці.

Як зазначається, це сталося за 7 кілометрів від державного кордону з Україною. Солдатів з КНДР зараз шукають, їхні мотиви втечі поки що не встановили. Цю інформацію намагаються приховати від вищого командування РФ.

Водночас на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади РФ формують «особливий бурятський батальйон», укомплектований громадянами КНДР. Джерело «Бабеля» в розвідці зазначає, що орієнтовна чисельність особового складу — до 3 000.

Зараз батальйон забезпечують зброєю і боєприпасами. Припускають, що його можуть залучити до виконання бойових завдань поблизу міст Суджа і Курськ у Росії.