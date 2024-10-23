WSJ: У договорі між Росією та КНДР був секретний пункт про відправку північнокорейських військ до України

У договорі між Росією та КНДР був секретний пункт про відправку північнокорейських військ на війну проти України.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на колишнього агента російської розвідки, знайомого з деталями підписаної угоди.

Договір про стратегічне партнерство між Росією і Північною Кореєю підписали в червні 2024 року. Він містить секретний пункт, за яким Пхеньян отримав право відправити тисячу своїх військових в Україну, щоб отримати досвід ведення війни. Найімовірніше, КНДР відправить ще більше солдатів у майбутньому.

Зараз більшість північнокорейських військ тримають на безпечній відстані від лінії фронту в Україні. Їм показують, як російська армія справляється з логістикою на передовій, а ще навчають нових принципів ведення війни за допомогою безпілотників.

За словами аналітиків, військові Північної Кореї можуть виконувати різні ролі: техніків-ракетників, піхотинців або навіть робітників, які підтримують логістику. Крім того, так Північна Корея спостерігатиме за сучасною тактикою ведення війни та дізнається, як її зброя діє на полі бою.

Пхеньян користується шансом дізнатися, як виграти війну на виснаження і перемогти супротивника за допомогою артилерії, пояснює науковий співробітник з ядерної безпеки американського аналітичного центру в Rand Corporation Бенджамін Янг.

«Жодні навчання не можуть відтворити реальний військовий досвід, і це може принести КНДР переваги в разі, якщо на Корейському півострові почнеться новий конфлікт», — сказав Янг.

КНДР уже мала досвід відправки своїх військових як техніків до Єгипту, а також, можливо, до Сирії та Зімбабве. Однак відправка тисяч солдатів на фронт в Україні — це нетипово для Пхеньяну і ризиковано для режиму Кім Чен Ина, вважає фахівець з Північної Кореї з південнокорейського Університету Кукмін Федір Тертицький.

Джерело газети з-поміж високопоставлених співробітників європейської розвідки сказав, що лідер РФ Володимир Путін зацікавлений у зростанні напруженості на Корейському півострові — Заходу доведеться зіткнутися ще з одним конфліктом, тож Україна отримає менше уваги й фінансування.

Участь військових КНДР у війні проти України

Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомляла, що КНДР вже відправила в Росію 1,5 тисячі спецпризначенців. Загалом, за даними південнокорейської розвідки, до Росії направлять 12 тисяч солдатів. Першу частину військових перевезли суднами Тихоокеанського флоту Росії у Владивосток 8—13 жовтня, їм видали російську форму, зброю і фальшиві російські паспорти, щоб приховати їхню участь у війні.

Незабаром після цього в мережі почали зʼявлятись відео про підготовку північнокорейців на російських полігонах, а джерела «Бабеля» розповіли, що їх готують у таких містах як Хабаровськ, Уссурійськ, Благовєщенськ, Владивосток. А на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади РФ формують «особливий бурятський батальйон», укомплектований громадянами КНДР

Начальник ГУР Кирило Буданов каже, що в обмін на солдатів Північна Корея отримує від Росії гроші та ядерні технології.