В обмін на солдатів Північна Корея отримує від Росії гроші та ядерні технології

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Північна Корея відправила до Росії щонайменше 500 офіцерів і трьох генералів. До кінця жовтня КНДР планує перекинути ще 2 600 своїх солдатів у Курську область Росії.

Про це Буданов сказав у коментарі The Economist.

Північна Корея не віддає своїх людей чи зброю Росії просто так. Розширена співпраця двох країн — це результат договору про взаємодопомогу, підписаного Путіним і лідером КНДР Кім Чен Ином.

Москва дає Пхеньяну гроші, технології, а в обмін отримує військових і зброю. Росія допомагає Північній Кореї обходити санкції та «зміцнювати» ядерний потенціал. Кремль передає деякі технології для тактичної ядерної зброї малої потужності та систем запуску підводних ракет.

Водночас залишається відкритим питання, як солдати Північної Кореї будуть воювати на європейському полі бою, якщо вони ще не стикалися з реаліями сучасної війни, де домінують тактичні ударні безпілотники. Їм знадобиться кілька тижнів на адаптацію. За словами Кирила Буданова, це є «небажаним експериментом».

Як додав Буданов, російські військові — це одне, і переважна більшість з них невмотивовані та змирилися зі своєю долею. Тоді як північнокорейці приходять із заздалегідь запрограмованою ідеологією, залишають вдома родини, які можуть стратити, якщо ті зроблять щось не те.

«Вони вирішують деякі проблеми для росіян. Є підстави для занепокоєння», — резюмував очільник ГУР.

Участь військових КНДР у війні проти України

4 жовтня видання Kyiv Post із посиланням на українську розвідку повідомило, що за день до того через удар ЗСУ поруч з окупованим Донецьком загинули шість північнокорейських офіцерів. Анонімний український чиновник заявив The Guardian, що військові інженери з КНДР допомагають російським військам бити по Україні північнокорейськими балістичними ракетами KN-23.

Уже 8 жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен заявив, що домовленості між Росією і Північною Кореєю нагадують військовий альянс, тому є висока ймовірність, що військові з КНДР воюють на боці РФ в Україні — і їхня кількість може зрости. За кілька днів президент Зеленський підтвердив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до російського війська.

Джерела «Бабеля» в розвідці 15 жовтня розповіли, що на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади РФ формують «особливий бурятський батальйон», укомплектований громадянами КНДР.

Очільник ГУР Кирило Буданов 18 жовтня заявив, що близько 11 тисяч солдатів КНДР готують у РФ для війни проти України. Незабаром після цього в мережі почали зʼявлятись відео підготовки північнокорейців на російських полігонах, а джерела «Бабеля» розповіли, що їх готують у таких містах як Хабаровськ, Уссурійськ, Благовєщенськ, Владивосток. Згодом розвідка Південної Кореї детально розповіла, як КНДР постачає Росії військових і техніку.

22 жовтня Зеленський повідомив, що Україна вже фіксувала військових з Північної Кореї на своїх окупованих територіях.