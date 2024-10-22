ГУР: Перші солдати КНДР прибудуть на Курщину вже 23 жовтня

Перші війська КНДР вже завтра прибудуть до російської Курської області.

Про це заявив очільник ГУР Кирило Буданов в інтервʼю виданню The War Zone.

Поки не зрозуміло, скільки їх буде та яке оснащення вони матимуть. За словами Буданова, це стане ясно за кілька днів.

Сьогодні ж президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні, що КНДР готує два підрозділи для війни в Україні.

«Ми маємо інформацію про підготовку двох підрозділів із військових із Північної Кореї — може бути навіть дві бригади по 6 тисяч людей», — наголосив президент.

За його словами, українці готові до цього виклику, але важливо, щоб від нього не ховалися партнери.

Участь військових КНДР у війні проти України

4 жовтня видання Kyiv Post з посиланням на українську розвідку повідомило, що за день до того через удар ЗСУ поруч з окупованим Донецьком загинули шість північнокорейських офіцерів. Анонімний український чиновник заявив The Guardian, що військові інженери з КНДР допомагають російським військам бити по Україні північнокорейськими балістичними ракетами KN-23.

Уже 8 жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен заявив, що домовленості між Росією і Північною Кореєю нагадують військовий альянс, тому є висока ймовірність, що військові з КНДР воюють на боці РФ в Україні — і їхня кількість може зрости. За кілька днів президент Зеленський підтвердив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до російського війська.

Джерела «Бабеля» в розвідці 15 жовтня розповіли, що на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади РФ формують «особливий бурятський батальйон», укомплектований громадянами КНДР.

Очільник ГУР Кирило Буданов 18 жовтня заявив, що близько 11 тисяч солдатів КНДР готують у РФ для війни проти України. Незабаром після цього в мережі почали зʼявлятись відео підготовки північнокорейців на російських полігонах, а джерела «Бабеля» розповіли, що їх готують у таких містах як Хабаровськ, Усурійськ, Благовєщенськ, Владивосток. Згодом розвідка Південної Кореї детально розповіла, як КНДР постачає Росії військових і техніку.

22 жовтня Зеленський повідомив, що Україна вже фіксувала військових з Північної Кореї на своїх окупованих територіях.