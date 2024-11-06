NYT: Солдати КНДР зазнали перших втрат у бою з Україною

Північнокорейські солдати, яких відправили на фронт до Курської області Росії, зазнали перших втрат у бою з українськими військовими.

Про це пише газета The New York Times із посиланням на українського та американського високопсадовців.

Мета операції, в якій брали участь військові з КНДР, — знайти вразливі місця української оборони. Північнокорейці билися разом з російською 810 окремою бригадою морської піхоти. Неясно, коли саме стався бій, але він був невеликим і там корейці зазнали перших втрат.

Український посадовець не уточнив подробиць про втрати сторін, а американський посадовець заявив газеті, що загинула «значна кількість» північнокорейських солдатів.

Основна частина відправлених до Росії північнокорейських військ ще не брала участі в бойових діях. Але вони можуть вступити в бої найближчими днями, уточнюють джерела видання в Україні. Солдатів з КНДР поділили між двома зʼєднаннями — штурмовим і підрозділом підтримки, що організовує оборону захопленої української території.

Уперше про бойове зіткнення між українськими солдатами та солдатами з КНДР стало відомо 4 листопада. Це підтвердив і міністр оборони України Рустем Умєров, однак подробиць бою не уточнив.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні сказав, що «першими боями з північнокорейськими солдатами відкривається нова сторінка нестабільності у світі», і закликав союзників підтримати Україну в боротьбі з новою загрозою.