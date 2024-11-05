FT: Українські військові вже зіткнулися із солдатами КНДР у бою

Українські військові вперше зіткнулися в бою із солдатами з КНДР 4 листопада в Курській області Росії.

Про це виданню Financial Times повідомили українські посадовці.

Про те, що вчора обстріляли перші військові частини КНДР на Курщині, спочатку повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Високопоставлений представник Головного управління розвідки Міноборони України підтвердив цей факт FT без додаткових подробиць.

Це перше пряме втручання іноземної армії у повномасштабне вторгнення в Україну та розширення конфлікту, який вже став найбільшою сухопутною війною в Європі з часів Другої світової війни, пише FT.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявляв, що обговорив з колегою з Німеччини Анналеною Бербок необхідність рішуче діяти у відповідь на новий виклик.

Напередодні США викликали Росію та Китай до Ради Безпеки ООН через «ганебний захист» і заохочення Пхеньяну до участі у війни. Південна Корея та Європейський Союз теж засудили розгортання військ КНДР — вони стурбовані, що в обмін на це Москва може передати Північній Кореї ядерні та балістичні технології.

Інший український чиновник сказав FT, що Кремль вже надає КНДР військові технології та фінансування для підтримки ракетних програм держави.