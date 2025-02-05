Підірвали агента разом із вибухівкою: СБУ розкрила деталі російського теракту в Рівненському ТЦК

Служба безпеки України задокументувала злочини росіян, які організували теракт у Рівненському обласному ТЦК 1 лютого. Для цього вони завербували агента з Житомирщини через Telegram.

Про це повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, терористом виявився 21-річний безробітний із Житомирської області, який шукав швидкі заробітки у телеграм-каналах. Там його завербував представник російських спецслужб — він запропонував хлопцю гроші за виконане завдання.

За вказівкою куратора агент приїхав до Рівного із саморобним вибуховим пристроєм у рюкзаку. Вибухівка була споряджена мобільним телефоном, до якого мали віддалений доступ спецслужби РФ. Ще один гаджет із дистанційним управлінням фігурант тримав у руках, коли заходив до будівлі ТЦК.

Спостерігаючи через камеру телефону росіяни визначили момент, коли агент зайшов із вибухівкою до приміщення, та одразу активували пристрій через виклик. Терорист загинув на місці, вісім військових отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Окупанти навмисно підірвали свого агента — як зайвого свідка події. Триває розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 3 ст. 258 ККУ. Правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та винних.