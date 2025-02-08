Суд заблокував план Трампа відправити у відпустку тисячі співробітників USAID

Суд у США тимчасово зупинив виконання указу Адміністрації президента Дональда Трампа про те, щоб відправити у відпустки 2 200 працівників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Про це пише ВВС.
Рішення ухвалили за кілька годин до того, як наказ Трампа мав стати чинним. Тепер судова заборона діятиме тиждень — до 14 лютого. До того часу більше нікого з працівників USAID не можуть відправити у відпустку.
Дві профспілки подали позов до суду, переконуючи, що рішення Трампа порушує Конституцію США і що працівники USAID зазнають шкоди. Суд із цим погодився.
Окрім того, рішення поновлює на роботі 500 співробітників, яких уже відправили в адміністративну відпустку.
- USAID — це найбільший у світі донор. У 2023 фінансовому році США виділили $72 мільярди допомоги по всьому світу. Агентство заснували в 1961 році під керівництвом президента Джона Кеннеді. Щороку воно виділяє мільярди доларів, щоб подолати бідність, лікувати хвороби та реагувати на голод і стихійні лиха, а також сприяє розбудові та розвитку демократії — підтримує неурядові організації, незалежні медіа й соціальні ініціативи.
- 20 січня, у день інавгурації, президент США Дональд Трамп заморозив ініціативи USAID на 90 днів. Після цього працівників Агентства почали відправляти в адміністративні відпустки без збереження виплат. Видання The New York Times з посиланням на джерела писало, що адміністрація Трампа хоче скоротити кількість працівників USAID із понад 10 000 до 290 — тобто в 34 рази.