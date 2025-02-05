Україна повернула ще 150 бійців з російського полону

Відбувся черговий обмін полоненими — 5 лютого додому повернулися 150 українських захисників.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

1 8













Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Telegram / Zelenskiy / Official

Це солдати, сержанти, офіцери, воїни Військово-морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, бійці Повітряних сил, Десантно-штурмових і Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці та поліцейський.

За словами президента України, дехто зі звільнених оборонців перебував у полоні понад два роки. Зеленський подякував партнерам обміну, зокрема Обʼєднаним Арабським Еміратам.