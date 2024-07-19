Німецький канцлер Шольц відкинув заклик Зеленського до західних держав збивати російські ракети та дрони над українською територією

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув заклик Зеленського до західних союзників збивати російські ракети та дрони над територією України.

Як передає інформагентство DPA, про це очільник німецького уряду заявив на пресконференції після саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії напередодні, 18 липня, пише Deutsche Welle.

Також Шольц відкинув прохання Зеленського зняти обмеження на використання німецької зброї для ударів по цілях на території РФ.

Відповідаючи на пресконференції на запитання про те, чи мають інші країни НАТО таку саму позицію щодо закликів Зеленського, як у нього, Шольц сказав, що «бачить такий консенсус, що про такі кроки не може бути й мови, а США теж дуже чітко висловилися щодо цього».

Володимир Зеленський на саміті закликав західних партнерів посилити протиповітряну оборону України та зняти обмеження на удари західною зброєю по цілях на території Росії. За його словами, ці кроки не лише ліквідують деякі цілі, але й зменшать можливості РФ продовжувати війну проти України.

Також Зеленський згадав, що у квітні партнери допомогли Ізраїлю відбити масований комбінований удар Ірану.

«Ракети й дрони не є «носіями державного суверенітету», тому необхідна колективна воля, щоб їх збивати, — так само, як це було з іранськими ракетами й дронами. Я звертаюся до всіх вас, до всіх лідерів, які здатні посилити необхідну хоробрість. Ці кроки мають бути зроблені», — сказав він.

Удари західною зброєю вглиб РФ

На тлі нового наступу росіян на Харківщину в травні Україна почала посилено закликати союзників, зокрема США, скасувати заборону на використання наданої ними зброї для ударів по території Росії. Передусім українські високопосадовці кажуть, що така заборона завадила Україні атакувати позиції російських військ, коли вони готували той наступ. Мовляв, українська влада тижнями спостерігала, як росіяни скупчуються біля кордону, але через політику багатьох союзників Україна не змогла використати надану ними зброю для превентивного удару.

Парламентська асамблея НАТО теж закликала уряди держав Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях на території Росії.

На початку травня 2024 року ексміністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати зброю, надану Лондоном, для ударів по цілях у Росії, і Києву вирішувати, чи робити це. Однак пізніше стало відомо, що Україна досі не може бити британськими далекобійними ракетами Storm Shadow по цілях на території Росії. Велика Британія побоюється, що дозвіл на це призведе до ескалації війни й може втягнути Британію в конфлікт з Росією.

Водночас Швеція надала Україні повне право бити по території РФ наданою Стокгольмом зброєю. Пізніше й у Польщі заявили, що для України не має жодних обмежень для ударів по Росії зброєю, яку надає Варшава. Фінляндія заявила, що не встановлювала для України жодних обмежень на удари по РФ своєю зброєю. У Норвегії теж не проти, щоб Україна била її зброєю по Росії. У Данії зазначили, що дозволять Україні атакувати військові цілі в РФ данськими винищувачами F-16.

Франція також дозволила Україні завдавати ударів по Росії наданою Парижем зброєю. Однак є обмеження — нею можна бити лише по цілях, з яких росіяни атакують Україну.

30 травня 2024 року президент США Джо Байден уперше дав дозвіл Україні бити по території Росії американським озброєнням, але з певними обмеженнями — удари мають бути по військових цілях у прикордонних областях для захисту Харківщини. Одразу після цього подібне послаблення заборони погодилася дати й Німеччина, заявив речник уряду Штеффен Хебештрайт виданню Der Spiegel. Хоча до того, як США не дозволили Україні бити своєю зброєю по прикордонню РФ, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що він проти використання Україною зброї, наданої Берліном, для ударів по території Росії.

У червні Пентагон заявив, що Збройні сили України можуть використовувати американську зброю для ударів по російських силах будь-де на прикордонній території РФ, а не лише по тих, що межують з Харківською областю.

Україна вільно може використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS та іншу артилерію. Однак дозвіл не поширюється на ракети великої дальності класу «земля — земля» ATACMS.

Після ракетного удару по «Охматдиту» спікер Верховної ради Руслан Стефанчук закликав США та інші західні країни, які ще цього не зробили, зняти обмеження на удари їхньою зброєю по територію РФ. Радник з питань нацбезпеки США Джон Кірбі у відповідь заявив, що навіть після атаки на дитячу лікарню Білий дім не скасує обмеження для ЗСУ на удари по території Росії американською зброєю — Україна може використовувати американське озброєння лише для ударів по прикордонню РФ, звідти та атакує, зокрема, Харківщину.

У Пентагоні потім пояснили, що США обмежують Україні удари вглиб Росії американською зброєю через можливі «непередбачувані наслідки» та ймовірність виходу війни за межі України.