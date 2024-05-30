Білий дім таємно дозволив Україні бити по території росії американської зброєю, але виключно по районах, що межують з Харківщиною

Адміністрація президента США Джо Байдена таємно вже дозволила Україні бити по території росії американської зброєю, але з обмеженнями — виключно по районах, що межують з Харківською областю.

Про це пише Politico. Виданню це підтвердили двоє американських посадовців і двоє «інших людей, знайомих із цим кроком» лідера США.

Ідеться про удари по цілях, які обстрілюють Харківщину. Публічно про цей крок не оголошуватимуть.

«Президент нещодавно доручив своїй команді забезпечити право Україні використовувати американську зброю для цілей протидії вогню в Харкові, щоб Україна могла завдати удару у відповідь російським силам, які завдають або готуються завдати удару», — підтвердив чиновник.

У четвер, 30 травня, газета The New York Times писала, що Байден наближається до того, щоб дати дозвіл Україні бити по росії зброєю США з певними обмеженнями — атакувати лише військові цілі в межах кордонів рф, звідки окупаційні війська обстрілюють Україну. На удари вглиб рф американською зброєю — мораторій.