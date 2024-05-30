Білий дім таємно дозволив Україні бити по території росії американської зброєю, але виключно по районах, що межують з Харківщиною

Адміністрація президента США Джо Байдена таємно вже дозволила Україні бити по території росії американської зброєю, але з обмеженнями — виключно по районах, що межують з Харківською областю.
Про це пише Politico. Виданню це підтвердили двоє американських посадовців і двоє «інших людей, знайомих із цим кроком» лідера США.
Ідеться про удари по цілях, які обстрілюють Харківщину. Публічно про цей крок не оголошуватимуть.
«Президент нещодавно доручив своїй команді забезпечити право Україні використовувати американську зброю для цілей протидії вогню в Харкові, щоб Україна могла завдати удару у відповідь російським силам, які завдають або готуються завдати удару», — підтвердив чиновник.
У четвер, 30 травня, газета The New York Times писала, що Байден наближається до того, щоб дати дозвіл Україні бити по росії зброєю США з певними обмеженнями — атакувати лише військові цілі в межах кордонів рф, звідки окупаційні війська обстрілюють Україну. На удари вглиб рф американською зброєю — мораторій.
- Раніше The Washington Post писала з посиланням на джерела, що для України немає жодних обмежень на використання американських засобів ППО для збиття російських ракет або винищувачів над територією росії, «якщо вони становлять загрозу для України».
- Держсекретар США Ентоні Блінкен казав, що Штати не дозволяли і не заохочували атаки з використанням своєї зброї на цілі в росії, але Київ має сам ухвалити рішення для ефективного захисту.
- На США тиснуть кілька ключових європейських союзників, аби вони дозволили Україні бити своєю зброєю по рф. Глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон 3 травня заявив, що ЗСУ мають право бити по обʼєктах рф зброєю, наданою Лондоном, а пізніше з аналогічними заявами виступили Швеція, Польща та Фінляндія. За помʼякшення обмежень для ЗСУ також виступили міністр оборони Нідерландів, президент Франції. А Парламентська асамблея НАТО закликала уряди держав Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях на території росії.
- Канцлер ФРН Олаф Шольц напередодні заявив, що Україна може використовувати зброю, надану Німеччиною, «в рамках міжнародного права». Його речник каже, що «оборонні дії України не обмежуються власною територією, а можуть бути поширені на територію агресора». Домовленості з Києвом німецька сторона розкривати не буде.