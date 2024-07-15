У Пентагоні пояснили заборону бити зброєю США вглиб РФ побоюваннями, що війна вийде за межі України

США обмежують Україні удари вглиб Росії американською зброєю через можливі «непередбачувані наслідки» та ймовірність виходу війни за межі України.

Про це заявив речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер в інтервʼю «Голосу Америки».

За його словами, політика США щодо ударів на великі відстані не змінилася.

«Думаю, тут важливо розуміти, що ми не хочемо бачити ненавмисних наслідків, ескалації, яка може перетворити цей конфлікт на ширший, який вийде за межі України. Гадаю, це те, на що нам усім потрібно зважати і ставитися до цього дуже серйозно», — зазначив він.

Водночас Райдер наголосив, що Штати жодним чином не недооцінюють загрозу, яку Росія становить для України.

«Тому ми будемо працювати з Україною і надалі, щоб вона мала все необхідне для захисту своєї суверенної території і свого народу», — підсумував речник Пентагону.

Удари по РФ американською зброєю

30 травня 2024 року стало відомо, що президент США Джо Байден дав дозвіл Україні бити про території Росії американським озброєнням, але з певними обмеженнями — удари мають бути по військових цілях у прикордонних областях для захисту Харківщини.

У червні Пентагон заявив, що Збройні сили України можуть використовувати американську зброю для ударів по російських силах будь-де на прикордонній території РФ, а не лише по тих, що межують з Харківською областю.

Україна вільно може використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS та іншу артилерію. Однак дозвіл не поширюється на ракети великої дальності класу «земля — земля» ATACMS.

Після ракетного удару по «Охматдиту» спікер Верховної ради Руслан Стефанчук закликав США та інші західні країни, які ще цього не зробили, зняти обмеження на удари їхньою зброєю по територію РФ. Радник з питань нацбезпеки США Джон Кірбі у відповідь заявив, що навіть після атаки на дитячу лікарню Білий дім не скасує обмеження для ЗСУ на удари по території Росії американською зброєю — Україна може використовувати американське озброєння лише для ударів по прикордонню РФ, звідти та атакує, зокрема, Харківщину.