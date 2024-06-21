Пентагон: ЗСУ можуть бити зброєю США по прикордонній території Росії будь-де, а не тільки поблизу Харківщини

Збройні сили України можуть використовувати американську зброю для ударів по російських силах будь-де на прикордонній території РФ, а не лише по тих, що межують з Харківською областю.
Про це на брифінгу заявив представник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє Reuters.
«Можливість відкривати вогонь у відповідь у разі обстрілу — ось на що спрямована ця політика [...], оскільки ми бачимо, що російські війська ведуть вогонь через кордон, Україна може відкрити вогонь у відповідь по цих наземних силах, використовуючи боєприпаси, надані США [...]. Це самооборона, тому є сенс мати можливість це робити», — сказав генерал-майор ВПС США.
Радник із нацбезпеки США Джейк Салліван також казав, що угода з Україною про удари американською зброєю по Росії поширюється на «будь-яке місце, де війська РФ перетинають кордон».
Раніше офіційні особи США говорили, що Україна має дозвіл бити по російських силах американським озброєнням лише поблизу Харківщини, де війська РФ намагаються наступати з північного кордону.
Росія останніми тижнями погрожує почати наступ на Сумську область, яка межує з РФ. Якщо це станеться, політика дозволу ударів наданою США зброєю буде застосована і там.
- 30 травня 2024 року стало відомо, що президент США Джо Байден дав дозвіл Україні бити про території росії американським озброєнням, але з певними обмеженнями — удари мають бути по військових цілях у прикордонних областях для захисту Харківщини.
- Журналіст Financial Times Крістофер Міллер писав, що Україна звернулася по дозвіл, щоб зупинити наступ на Харківщину, 13 травня. Через два дні радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван пояснив Джо Байдену, чому треба дати дозвіл, і той погодився, попросивши свою команду вирішити всі деталі. Держсекретар Ентоні Блінкен теж почав просувати цю ідею після повернення з Києва 17 травня. Під кінець травня лідер США схвалив рішення, а чинності воно набуло 30 травня.
- Україна вільно може використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS та іншу артилерію. Дозвіл не розповсюджується на ракети великої дальності класу «земля — земля» ATACMS.
- Американський журнал Forbes ще 1 червня писав, що Сили оборони почали обстрілювати американською зброєю військові цілі росіян на Бєлгородщині майже одразу після дозволу США. Уночі 31 травня HIMARS вперше атакували територію рф.