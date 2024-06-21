Пентагон: ЗСУ можуть бити зброєю США по прикордонній території Росії будь-де, а не тільки поблизу Харківщини

Збройні сили України можуть використовувати американську зброю для ударів по російських силах будь-де на прикордонній території РФ, а не лише по тих, що межують з Харківською областю.

Про це на брифінгу заявив представник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє Reuters.

«Можливість відкривати вогонь у відповідь у разі обстрілу — ось на що спрямована ця політика [...], оскільки ми бачимо, що російські війська ведуть вогонь через кордон, Україна може відкрити вогонь у відповідь по цих наземних силах, використовуючи боєприпаси, надані США [...]. Це самооборона, тому є сенс мати можливість це робити», — сказав генерал-майор ВПС США.

Радник із нацбезпеки США Джейк Салліван також казав, що угода з Україною про удари американською зброєю по Росії поширюється на «будь-яке місце, де війська РФ перетинають кордон».

Раніше офіційні особи США говорили, що Україна має дозвіл бити по російських силах американським озброєнням лише поблизу Харківщини, де війська РФ намагаються наступати з північного кордону.

Росія останніми тижнями погрожує почати наступ на Сумську область, яка межує з РФ. Якщо це станеться, політика дозволу ударів наданою США зброєю буде застосована і там.