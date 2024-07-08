Обмеження для ЗСУ на удари по Росії американською зброєю залишаться в силі після атаки на «Охматдит»

Білий дім США не скасує обмеження для Збройних сил України на удари по території Росії американською зброєю після атаки на дитячу лікарню «Охматдит».

Про це повідомив радник з питань національної безпеки Джон Кірбі.

Україна може використовувати американське озброєння тільки для ударів по прикордонню Росії, з якого та атакує, зокрема, Харківську область.

Після російського удару ракетою по «Охматдиту» в Києві спікер Верховної ради Руслан Стефанчук закликав США та інші західні країни зняти обмеження на удари їхньою зброєю по територію РФ.

Вранці 8 липня російські окупанти атакували Київ ракетами. Одна крилата ракета Х-101 влучила в дитячу лікарню «Охматдит», зруйнувала корпус діалізу і пошкодила так званий новий корпус. Там загинули дві людини. Діти травмовані. Під час ракетної атаки в «Охматдиті» перебувало понад 600 пацієнтів і щонайменше стільки ж працівників лікарні. Усіх пацієнтів перевозять до інших лікарень столиці.