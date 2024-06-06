Україна битиме по Росії французькою зброєю

Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив, що Україна має право бити французькою зброєю по російській території.

Про це він повідомив у інтервʼю на France 2 та TF1, передає Le Monde.

Щодо використання французької зброї для ударів по Росії є обмеження — українські військові можуть нею бити по цілях, з яких російські окупанти атакують Україну.

«Якщо ми скажемо українцям: “Ви не можете нейтралізувати цю російську зброю, яку росіяни використовують для нападу на вас” — у цей момент ми говоримо їм, що “ви більше не можете захищатися”», — пояснив Макрон.

Франція вже передала Україні далекобійні ракети SCALP (аналог британських Storm Shadow), керовані авіабомби AASM Hammer, самохідну артилерійську установку Caesar та інше озброєння.

Чиєю зброєю Україна може бити по РФ

Очільник МЗС Великої Британії Девід Кемерон 3 травня заявив, що ЗСУ мають право бити по обʼєктах рф зброєю, наданою Лондоном, а пізніше зі схожими заявами виступили Швеція, Польща і Фінляндія. Парламентська асамблея НАТО закликала уряди держав Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях на території росії. У Данії зазначили, що дозволять Україні атакувати військові цілі в рф данськими винищувачами F-16. У Норвегії теж не проти, щоб Україна била її зброєю по росії.

30 травня 2024 року стало відомо, що президент США Джо Байден дав дозвіл Україні бити про території росії американським озброєнням, але з певними обмеженнями — удари мають бути по військових цілях у прикордонних областях для захисту Харківщини.

Американський журнал Forbes 1 червня писав, що Сили оборони почали обстрілювати американською зброєю військові цілі росіян на Бєлгородщині майже одразу після дозволу США. Уночі 31 травня HIMARS вперше атакували територію рф.