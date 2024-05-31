Німеччина теж дозволила Україні вести вогонь по рф своїм озброєнням

Федеральний уряд Німеччини дозволяє Україні атакувати цілі в росії з німецької зброї.

Речник уряду Штеффен Хебештрайт заявив Der Spiegel, що німецька зброя має «використовуватися відповідно до міжнародного права».

Таке рішення — результат нещодавнього посилення російського наступу в прикордонній зоні Харківської області. Україна давно й активно домагалася дозволу бити по російській території із західної зброї. І Німеччина таки погодилася послабити обмеження.

До того ж напередодні німецького рішення аналогічне ухвалили в адміністрації президента США Джо Байдена — там таємно дозволили Україні використовувати американські Himars для ударів у відповідь і лише по районах, що межують з Харківською областю, звідки російські окупанти ведуть новий наступ.

Речник президента Володимира Зеленського 31 травня підтвердив, що Сполучені Штати дозволили використовувати американську зброю для ударів по росії.