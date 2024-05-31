Німеччина теж дозволила Україні вести вогонь по рф своїм озброєнням

Федеральний уряд Німеччини дозволяє Україні атакувати цілі в росії з німецької зброї.
Речник уряду Штеффен Хебештрайт заявив Der Spiegel, що німецька зброя має «використовуватися відповідно до міжнародного права».
Таке рішення — результат нещодавнього посилення російського наступу в прикордонній зоні Харківської області. Україна давно й активно домагалася дозволу бити по російській території із західної зброї. І Німеччина таки погодилася послабити обмеження.
До того ж напередодні німецького рішення аналогічне ухвалили в адміністрації президента США Джо Байдена — там таємно дозволили Україні використовувати американські Himars для ударів у відповідь і лише по районах, що межують з Харківською областю, звідки російські окупанти ведуть новий наступ.
Речник президента Володимира Зеленського 31 травня підтвердив, що Сполучені Штати дозволили використовувати американську зброю для ударів по росії.
- Ще 26 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц на зустрічі з громадянами заявляв, що він проти використання Україною зброї, наданої Берліном, для ударів по території рф.
- Очільник МЗС Великої Британії Девід Кемерон 3 травня заявив, що ЗСУ мають право бити по обʼєктах рф зброєю, наданою Лондоном, а пізніше зі схожими заявами виступили Швеція, Польща і Фінляндія. За помʼякшення обмежень для ЗСУ також виступили міністр оборони Нідерландів і президент Франції. А Парламентська асамблея НАТО закликала уряди держав Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях на території росії. У Данії зазначили, що дозволять Україні атакувати військові цілі в рф данськими винищувачами F-16. У Норвегії теж не проти, щоб Україна била її зброєю по росії.