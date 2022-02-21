Весь мир ждал нападения на Украину 16 февраля — его не случилось. Сначала стало спокойнее, но потом еще хуже, чем было. Рассказываем, что произошло за эти четыре дня

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Getty Images / «Бабель»

Шестнадцатого февраля мир с подачи британского таблоида The Sun ждал нападения России на Украину. Другой британский таблоид ― Mirror, указал, что нападение должно состояться в три часа утра по их времени. Нападения не произошло, а The Sun на утро 16 февраля полностью переписала статью и сообщила, что ночь прошла спокойно. Россия продолжала убеждать, что поддерживает дипломатию и уже начала отводить войска. Западные разведки сообщали, что нападение России все еще возможно, а российская армия остается у границ Украины. Уже 17 февраля в районе линии разграничения с оккупированными территориями Донецкой и Луганской области начались массированные обстрелы. В Станице Луганской снаряд попал в детский сад, а во Врубовке Луганской области ― во двор лицея. Президент США Джо Байден заявил, что нападение возможно в ближайшие дни. Всемнадцатого февраля главари боевиков «ЛНР» Леонид Пасечник и «ДНР» Денис Пушилин объявили о массовой эвакуации населения, общей мобилизации, а в оккупированных городах включили сирены. После этого количество обстрелов со стороны боевиков достигло сотни за сутки. Президент Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции и заявил, что в случае, если страны-гаранты Будапештского меморандума в четвертый раз откажутся от встречи, Украина будет считать себя свободной от обязательств отказаться от ядерного оружия. Корреспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко собрала все, что надо знать о прошедших четырех днях.

Как все готовились к нападению 16 ноября

Еще в понедельник, 14 февраля, российский президент Владимир Путин во время встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым обсудил письменный ответ, который РФ получила от НАТО. Лавров на камеру заявил, что, несмотря на то, что Альянс не ответил на главные вопросы России, все еще есть шанс договориться. Путин с этим согласился.

В этот же день российская Госдума проголосовала проект постановления, которым решила обратиться к Путину с просьбой признать независимость «ДНР» и «ЛНР». В Украине заявили, что так Россия сознательно выйдет из Минских договоренностей, а это нанесет серьезный удар политико-дипломатическому урегулированию. Об угрозах для Украины такого решения заговорили и на Западе. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что признание самопровозглашенных «Л/ДНР» будет означать «наступление без оружия» на Украину и ее суверенитет.

Спустя несколько часов президент России Путин заявил, что для урегулирования ситуации на Донбассе необходимо выполнить Минские соглашения, поскольку их возможности еще не до конца реализованы. Но из его заявления нельзя сделать вывод, что Путин не собирается поддерживать их независимость никогда.

Путин также публично стал использовать термин «геноцид» по отношению к действиям Украины на Донбассе. Этот нарратив в России продвигают уже несколько лет, в том числе следственный комитет РФ. Исполнительный директор государственного информагенства «Россия сегодня» Кирилл Вышинский попросил Путина ввести в российское законодательство такие понятия, как «геноцид» и «призывы к геноциду». «Должен сказать о русофобии как о первом шаге к геноциду. То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. Это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали», — заявил Путин в ответ. В Госдепартаменте США в ответ на это заявили, что утверждения о «геноциде» и «массовых захоронениях» на Донбассе нужны РФ как предлог для вторжения в Украину.

Российское Минобороны каждый день с 15 февраля заявляет о том, что отводит войска то из Беларуси, то от границ с Украиной по мере того как они заканчивают выполнять свои задачи на учениях «Союзная решимость». Учения должны были закончиться 20 февраля, но так и не закончились.

Поздно вечером 15 февраля выступил президент США Джо Байден и заявил, что пока нет подтверждения отведения российских войск, а потому российское вторжение до сих пор возможно. Он добавил, что возле украинских границ в России и Беларуси собрались 150 тысяч российских военных

Джо Байден Getty Images / «Бабель»

Что было после 16 февраля

Наступления не случилось, британская The Sun, которая назвала дату нападения, полностью переписала статью. Теперь в ней говорится, что Россия может напасть в любое время.

В Министерстве обороны России сообщили, что подразделения Южного военного округа возвращаются с учений в оккупированном Крыму на места постоянной дислокации. А Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву доказать, что она отводит войска. По его словам, Россия постоянно перемещает войска, потому новые передвижения войск не дают повода говорить о деэскалации. Не смогли убедиться в том, что Россия отвела войска, и в Украине ― президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона не фиксирует отвода войск РФ от украинских границ.

Разведка Эстонии 16 октября сообщила, что Россия создала условия и возможности для военного вторжения в Украину в период со второй половины февраля. Ведомство опубликовало карту Украины с вероятными целями, по которым будут бить российские войска. По их версии, цели выбрала российская разведка, чтобы помешать восстановлению и снабжению Вооруженных сил Украины, а также обесточить страну.

В Беларуси рядом с украинской границей во время совместных беларусско-российских учений соорудили понтонную переправу через реку Припять. Мост значительно сокращает расстояние от беларусского города Ямполь до границы с Украиной. Аналитики Conflict Intelligence Team (CIT) объяснили, что мост можно использовать для переброски военных на территорию Украины через зону ЧАЭС.

Уже 17 февраля высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что Россия увеличила численность военных возле границ Украины на семь тысяч человек. А СММ ОБСЕ зафиксировала на оккупированном Донбассе скопление техники российских боевиков — ее разместили за пределами выделенных мест хранения.

Впервые за долгое время боевики нарушили режим прекращения огня по всей линии разграничения. По оценке миссии ОБСЕ, всего за сутки с вечера 16 февраля до вечера 17 февраля на линии разграничения зафиксировали около 500 обстрелов. Артиллерийские снаряды попали в детский сад в Станице Луганской, а также приземлились во дворе лицея в поселке Врубовка Попаснянского района. Пострадали двое воспитателей. Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что цель обстрелов — заставить украинских военных начать стрелять в ответ.

Россия тем временем передала свой ответ на предложения США по гарантиям безопасности и тут же пригрозила «мерами военно-технического характера», если США и дальше будут игнорировать их требование закрепить юридически отказ от расширения НАТО. В этом же документе говорится, что Россия не готовится к вторжению в Украину. При этом Россия потребовала, чтобы Украине прекратили поставлять оружие и забрали всю военную помощь, которую предоставили ей за последние месяц, а НАТО прекратило проводить с Украиной совместные учения.

Борис Джонсон Getty Images / «Бабель»

Тогда же, 17 февраля, президент США Джо Байден заявил, что Россия может напасть на Украину в ближайшие несколько дней. А премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что обстрел детского сада в районе Станицы Луганской был «уловкой» России, чтобы создать повод для вторжения.

Чуть позднее, вечером 17 февраля, британское Минобороны обнародовало новые данные разведки с картами. Согласно им, Россия может вторгнуться с севера, востока и оккупированного Крыма. Российские войска могут пойти на Киев, Харьков, Днепр на первом этапе, а на втором — на Одессу и Винницу.

Новая эскалация

В пятницу, 18 февраля, обстрелы на линии разграничения продолжились — в том числе из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Днем боевики обстреляли пункт пропуска на линии разграничения в Счастье — в то время, когда там проходил гумконвой ООН.

Главари «ЛНР» Леонид Пасечник и «ДНР» Денис Пушилин записали видеообращения с призывом массово эвакуировать население в Россию, ссылаясь на то, что Украина якобы готовит нападение. В России оказались не готовы принимать людей. Позже выяснилось, что видео сделаны еще 16 февраля, то есть в день предполагаемого вторжения России.

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

В ночь на субботу, 19 февраля, президент США Джо Байден выступил с новым обращением. Он заявил, что Путин, похоже, принял решение о вторжении и это, возможно, произойдет в ближайшие дни или недели. Байден также заявил, что Россия распространяет дезинформацию о том, что это якобы Украина собирается напасть на оккупированные территории, хотя именно боевики нарушают перемирие и обстреливают украинские позиции.

Уже утром главарь боевиков Денис Пушилин заявил о всеобщей мобилизации мужчин от 18 до 55 лет, им также запретили выезд с территории, то же самое заявили и в «ЛНР».

На Донбасс отправились депутаты от «Слуги народа» и министр внутренних дел Денис Монастырский. В районе Новолуганского они попал под обстрел, никто не пострадал. Также в субботу в 11:35 боевики обстреляли контрольный пункт въезда-выезда «Счастье» в Луганской области. Снаряды повредили ограждение пункта пропуска, люди не пострадали. Всего же за сутки боевики обстреливали украинские позиции около сотни раз, двое украинских военных погибли.

Девятнадцатого февраля Минобороны России провело учения «ядерной триады» с запусками баллистических и крылатых ракет. К учениям привлекли силы Воздушно-космических сил РФ, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов. Руководил ими лично Путин.

В этот же день президент Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности с речью, которую даже оппоненты президента назвали сильной. Он еще раз заявил, что Украина будет идти исключительно дипломатическим путем, чтобы вернуть себе свои территории. Также президент в четвертый (и последний) раз инициировал консультации в рамках Будапештского меморандума. Если консультации не состоятся или не принесут результата, то, по словам президента, Украина сочтет, что договор не работает, и все пакетные решения 1994 года отменят.