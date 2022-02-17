На Донбассе количество обстрелов возросло до 34. Двое военных получили ранения

По состоянию на 14:00 17 февраля количество вражеских обстрелов на Донбассе возросло до 34. Еще в 11:00 в ООС сообщали о 29 обстрелах.

Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны

С начала суток под обстрел попали Южное, Майорск, Лобачево, Новоселовка Вторая, Луганское, Светлодарск, Троицкое, Попасная, Зайцево, Невельское, Шумы, Новозвановка, Травневое, Авдеевка, Пески, Новотошковское, Водяное, Трудовское, Старогнатовка, Старый Айдар и Марьинка, Гольмовский и Хрящевка. В общей сложности российско-оккупационные войска выпустили снаряды по 24 населенным пунктам.

Двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, их госпитализировали в состоянии средней тяжести. По предварительной информации, также ранены двое гражданских.

Противник продолжает обвинять ВСУ в обстрелах. В то же время украинские защитники открывали ответный огонь только в случае угрозы жизни военнослужащих.