На Донбассе количество обстрелов возросло до 34. Двое военных получили ранения

По состоянию на 14:00 17 февраля количество вражеских обстрелов на Донбассе возросло до 34. Еще в 11:00 в ООС сообщали о 29 обстрелах.
Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны
С начала суток под обстрел попали Южное, Майорск, Лобачево, Новоселовка Вторая, Луганское, Светлодарск, Троицкое, Попасная, Зайцево, Невельское, Шумы, Новозвановка, Травневое, Авдеевка, Пески, Новотошковское, Водяное, Трудовское, Старогнатовка, Старый Айдар и Марьинка, Гольмовский и Хрящевка. В общей сложности российско-оккупационные войска выпустили снаряды по 24 населенным пунктам.
Двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, их госпитализировали в состоянии средней тяжести. По предварительной информации, также ранены двое гражданских.
Противник продолжает обвинять ВСУ в обстрелах. В то же время украинские защитники открывали ответный огонь только в случае угрозы жизни военнослужащих.
- Утром 17 февраля боевики «ДНР» и «ЛНР» начали массированные обстрелы — под огонь попали 22 населенных пункта. В Станице Луганской обстреляли детский сад, в результате чего контузило трех сотрудников. Также повреждены ряд зданий. Кроме того боевики обстреляли школу во Врубовке неподалеку от города Попасная. Ранения получили по меньшей мере четыре человека, в том числе украинский военный. Президент Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба назвали это провокацией и призвали Запад осудить нарушение Россией перемирия.
- 16 февраля миссия ОБСЕ сообщила, что зафиксировала на оккупированном Донбассе скопление техники (более 100 единиц) российских боевиков за линиями отвода — ее разместили вне выделенных мест хранения.
- Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что у боевиков с конца прошлой недели инспекция, и командование РФ готовит их к учениям. При этом на фоне скопления войск России вокруг Украины лидеры боевиков заявляют, что украинские военные якобы готовят наступление на оккупированный Донбасс. Есть вероятность, что боевики могут устроить провокации.