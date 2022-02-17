На Донбасі кількість обстрілів зросла до 34. Двоє військових отримали поранення

Станом на 14:00 17 лютого кількість ворожих обстрілів на Донбасі зросла до 34. Ще об 11:00 в ООС повідомляли про 29 обстрілів.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони.

Від початку доби під обстріл потрапили Південне, Майорськ, Лобачеве, Новоселівка Друга, Луганське, Світлодарськ, Троїцьке, Попасна, Зайцеве, Невельське, Шуми, Новозванівка, Травневе, Авдіївка, Піски, Марʼїнка, Старий Айдар, Старогнатівка, Водяне, Новотошківське, Трудівське, Гольмівський та Хрящівка. Загалом російсько-окупаційні війська випустили снаряди по 24 населених пунктах.

Двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, їх госпіталізували у стані середньої важкості. За попередньою інформацією, також поранено двох цивільних.

Противник продовжує звунувачувати ЗСУ в обстрілах. Водночас українські захисники відкривали вогонь у відповідь тільки в разі загрози життю військовослужбовців.