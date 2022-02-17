На Донбасі кількість обстрілів зросла до 34. Двоє військових отримали поранення

Станом на 14:00 17 лютого кількість ворожих обстрілів на Донбасі зросла до 34. Ще об 11:00 в ООС повідомляли про 29 обстрілів.
Про це інформує пресслужба Міністерства оборони.
Від початку доби під обстріл потрапили Південне, Майорськ, Лобачеве, Новоселівка Друга, Луганське, Світлодарськ, Троїцьке, Попасна, Зайцеве, Невельське, Шуми, Новозванівка, Травневе, Авдіївка, Піски, Марʼїнка, Старий Айдар, Старогнатівка, Водяне, Новотошківське, Трудівське, Гольмівський та Хрящівка. Загалом російсько-окупаційні війська випустили снаряди по 24 населених пунктах.
Двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, їх госпіталізували у стані середньої важкості. За попередньою інформацією, також поранено двох цивільних.
Противник продовжує звунувачувати ЗСУ в обстрілах. Водночас українські захисники відкривали вогонь у відповідь тільки в разі загрози життю військовослужбовців.
- Уранці 17 лютого бойовики «ДНР» і «ЛНР» почали масовані обстріли — під вогонь потрапили 22 населені пункти. У Станиці Луганській обстріляли дитячий садок, унаслідок чого контузило трьох працівників. Також пошкоджено низку будівель. Крім того, бойовики обстріляли школу у Врубівці неподалік міста Попасна. Поранення отримали щонайменше четверо людей, зокрема український військовий. Президент Володимир Зеленський та очільник МЗС Дмитро Кулеба назвали це провокацією і закликали Захід засудити порушення Росією перемир’я.
- 16 лютого місія ОБСЄ повідомила, що зафіксувала на окупованому Донбасі скупчення техніки (понад 100 одиниць) російських бойовиків за лініями відведення — її розмістили поза виділеними місцями зберігання.
- Раніше Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що у бойовиків з кінця минулого тижня інспекція, і командування РФ готує їх до навчань. При цьому на тлі скупчення військ Росії навколо України лідери бойовиків заявляють, що українські військові нібито готують наступ на окупований Донбас. Є вірогідність, що бойовики можуть влаштувати провокації.