Нардепы и представители иностранных СМИ попали под обстрел на Донбассе

Народные депутаты и представители иностранных СМИ попали под обстрелы на Донбассе. Всех эвакуировали в укрытие.
Об этом сообщила спикер «Слуги народа» Юлия Палийчук.
«На одной из позиций народные депутаты и представители зарубежных СМИ попали под обстрел и были эвакуированы в укрытие», — сообщила спикер.
Представительница Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева («Слуга народа») уточнила, что под обстрел попали депутаты фракции «Слуга народа», члены комитета Национальной безопасности, обороны и разведки и журналисты зарубежных СМИ.
«Они попали под жесткие артиллерийские обстрелы в районе населенного пункта Новолуганское (Донецкая область)», — написала нардеп.
- Обострение ситуации на Донбассе началось утром 17 февраля, когда боевики «ДНР» и «ЛНР» начали массированные обстрелы — под огонь попали 22 населенных пункта. В Станице Луганской обстреляли детский сад, в результате чего контузило трех сотрудников. Также поврежден ряд зданий. Кроме того, боевики обстреляли школу во Врубовке недалеко от города Попасная. За сутки ранения получили по меньшей мере четыре человека, в том числе украинские военные. Всего боевики совершили 60 обстрелов.
- На следующий день массовые обстрелы продолжились. В то же время главари боевиков «Л/ДНР» объявили о массовой эвакуации жителей оккупированных территорий в Россию из-за якобы угрозы наступления со стороны украинских военных. Однако в украинской армии и СНБО заверили, что Украина не планирует никакого наступления на оккупированный Донбасс, а местное население вводят в заблуждение. За сутки 18 февраля боевики произвели 66 обстрелов, 52 из которых — из запрещенного Минскими договоренностями оружия.