Нардепы и представители иностранных СМИ попали под обстрел на Донбассе

Народные депутаты и представители иностранных СМИ попали под обстрелы на Донбассе. Всех эвакуировали в укрытие.

Об этом сообщила спикер «Слуги народа» Юлия Палийчук.

«На одной из позиций народные депутаты и представители зарубежных СМИ попали под обстрел и были эвакуированы в укрытие», — сообщила спикер.

Представительница Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева («Слуга народа») уточнила, что под обстрел попали депутаты фракции «Слуга народа», члены комитета Национальной безопасности, обороны и разведки и журналисты зарубежных СМИ.

«Они попали под жесткие артиллерийские обстрелы в районе населенного пункта Новолуганское (Донецкая область)», — написала нардеп.