Нардепи та представники іноземних ЗМІ потрапили під обстріл на Донбасі

Народні депутати та представники іноземних ЗМІ потрапили під обстріл на Донбасі. Усіх евакуювали в укриття.
Про це повідомила речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук.
«На одній з позицій народні депутати та представники зарубіжних ЗМІ потрапили під обстріл і були евакуйовані в укриття», — повідомила речниця.
Представниця Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи Марія Мезенцева («Слуга народу») уточнила, що під обстріл потрапили депутати фракції «Слуга народу», члени комітету Національної безпеки, оборони та розвідки і медійники закордонних ЗМІ.
«Вони потрапили під жорсткий артилерійський обстріл у районі населеного пункту Новолуганське (Донецька область)», — написала нардеп.
- Загострення ситуації на Донбасі почалося уранці 17 лютого, коли бойовики «ДНР» і «ЛНР» почали масовані обстріли — під вогонь потрапили 22 населені пункти. У Станиці Луганській обстріляли дитячий садок, унаслідок чого контузило трьох працівників. Також пошкоджено низку будівель. Крім того, бойовики обстріляли школу у Врубівці неподалік міста Попасна. За добу поранення отримали щонайменше четверо людей, зокрема українські військові. Загалом бойовики здійснили 60 обстрілів.
- Наступного дня масові обстріли продовжилися. Водночас ватажки бойовиків «Л/ДНР» оголосили про масову евакуацію жителів окупованих територій до Росії через нібито загрозу наступу з боку українських військових. Однак в українській армії та РНБО запевнили, що Україна не планує жодного наступу на окупований Донбас, а місцеве населення вводять в оману. За добу 18 лютого бойовики здійснили 66 обстрілів, 52 з яких — із забороненої Мінськими домовленостями зброї.