Нардепи та представники іноземних ЗМІ потрапили під обстріл на Донбасі

Народні депутати та представники іноземних ЗМІ потрапили під обстріл на Донбасі. Усіх евакуювали в укриття.

Про це повідомила речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук.

«На одній з позицій народні депутати та представники зарубіжних ЗМІ потрапили під обстріл і були евакуйовані в укриття», — повідомила речниця.

Представниця Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи Марія Мезенцева («Слуга народу») уточнила, що під обстріл потрапили депутати фракції «Слуга народу», члени комітету Національної безпеки, оборони та розвідки і медійники закордонних ЗМІ.

«Вони потрапили під жорсткий артилерійський обстріл у районі населеного пункту Новолуганське (Донецька область)», — написала нардеп.