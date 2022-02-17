Россия передала собственный ответ на реакцию США по гарантиям безопасности. Там появились новые требования по Украине

Россия передала послу США Джону Салливану свой ответ на реакцию Запада на их требования по гарантиям безопасности.

Ответ обнародован на сайте МИД России, пишет РБК.

В РФ открыто заявили, что остались недовольны ответом США и НАТО на их требования, поскольку многие принципиальные моменты обсуждать на Западе отказались. Такими моментами Россия называет отказ от расширения НАТО, отзыв обещания членства для Украины и Грузии, отказ от создания военных баз на территории постсоветских государств и возвращение военных потенциалов и инфраструктуры НАТО до 1997 года.

В то же время там считают, что США намеренно избрали для себя «удобные» темы, по которым готовы вести переговоры.

«При отсутствии готовности американской стороны договариваться о жестких, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников, Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера», — сообщили в России.

После этого российские предложения разделены на 10 пунктов. Первый из них касается Украины.

В России заявили, что не готовятся к вторжению в Украину, а попытки переложить на нее ответственность за эскалацию расценивают как элемент давления.

Также РФ отказывается соблюдать в этом контексте Будапештский меморандум, считая, что «потеря Украиной территориальной целостности — результат внутренних процессов».

Революцию Достоинства Россия считает государственным переворотом, а аннексию Крыма — «свободным волеизъявлением» жителей полуострова из-за того, что к власти в Украине пришли «националисты», начавшие ущемлять права русскоговорящих.

В России отмечают, что вступление Украины в НАТО может побуждать украинские власти к «возвращению Крыма» силовым путем и втягиванию союзников в войну с Россией.

Также Россия отрицает свое участие в войне на Донбассе, называя ее внутриукраинской проблемой. РФ продолжает уверять, что она выступает посредником между сторонами конфликта — Киевом, Донецком и Луганском. И для деэскалации ситуации нужно заставить Украину выполнять Минские договоренности.

Кроме этого, Россия назвала еще ряд требований в отношении Украины, среди которых есть и новые:

прекращение поставок оружия в Украине;

отзыв всех западных инструкторов и советников;

отказ стран НАТО от каких-либо совместных учений с ВСУ;

вывод всего поставленного в Украину вооружения.

Следующий пункт посвящен «конфигурации сил». Россия отмечает, что США требуют отвода российских войск от украинских границ, в то же время в Штатах готовы к взаимным обязательствам, в частности воздержаться от развертывания постоянных военных баз на территории Украины.

В России заявили, что размещение войск на своей территории не затрагивает интересы США, а на территории Украины «наших сил нет». Поэтому РФ требует от Штатов вывести свои войска из Центральной Европы, Юго-Восточной Европы и стран Балтии.

Далее следует пункт о «неделимости безопасности». В России говорят, что США игнорируют их беспокойство, потому что продолжают осваивать постсоветское пространство, особенно территорию Украины. Все это переходит российские «красные линии».

Кроме того, в России считают, что «свобода государств свободно выбирать или изменять способы обеспечения своей безопасности, включая союзные договоры» не является абсолютной. В частности, РФ ссылается на то, что государства не могут укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств. Поэтому не считают ответом на свою просьбу ответ от НАТО, а просят предоставить ответ от каждой страны — члена Альянса отдельно.

Следующим пунктом в ответе России говорится о «политике открытых дверей НАТО». В РФ считают, что эта политика противоречит обязательствам, принятым в рамках ОБСЕ, в частности, не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств. Кроме того, в России считают, что эта политика НАТО не отвечает и внутренним установкам самого Альянса.

Поэтому РФ призывает США и НАТО «вернуться к исполнению своих обязательств», а также ожидает юридически закрепленных гарантий нерасширения НАТО на Восток.

Также Россия предложила США и НАТО создать «устойчивый фундамент архитектуры безопасности» в Евроатлантическом пространстве. Для этого НАТО должно отказаться от любых действий, причиняющих вред безопасности России. Поэтому РФ считает, что все требования носят пакетный характер и не могут рассматриваться отдельно.

Что касается договора о стратегическом наступательном вооружении, то Россия отмечает, что США не соглашаются с российским подходом. В РФ предложили совместно наработать новое «уравнение безопасности».

Отдельно Россия обратила внимание на то, что США проигнорировали их требование не разворачивать ядерное оружие за границей. Там считают, что это нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия, поскольку США размещают ядерное оружие в неядерных странах и это оружие способно поразить объекты на территории РФ.

Одним из приоритетных направлений диалога Россия назвала ракеты средней и малой дальности. Там отметили, что открыты к предложениям по договоренностям по вопросу размещения таких ракет. В России считают целесообразным предложение США провести взаимные проверки в Румынии и Польше, а также на российских объектах вопроса размещения ракет.

Также Россия готова обсуждать предложения США по снижению рисков конфликтов в воздухе и воде, однако в РФ предлагают добавить и вопросы надводных кораблей. Что касается военных учений, то в России заявили, что Штаты проигнорировали их предложения. Поэтому РФ призывает США и их союзников отказаться от политики сдерживания России и принять конкретные меры для деэскалации военной ситуации.