Секретарь СНБО: Признаков полномасштабной операции со стороны России нет, есть только массированные провокации

Украинские власти пока не видят признаков полномасштабной операции со стороны России, а увеличение обстрелов называют массированной провокацией.
Об этом в эфире программы «Право на владу» заявил Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, отвечая на вопрос, произойдет ли нападение в ближайшее время.
«Если речь идет о полномасштабной операции против Украины, мы этого не видим. Что мы видим на сегодняшний день? Провокации со стороны РФ, которые они совершали постоянно. Но сегодня [17 февраля] это было уже дерзко, сегодня была массированная провокация. Какая цель? Цель, чтобы мы начали отвечать мощно военным путем, чтобы обвинить нас в причастности к тому, что они хотели бы, чтобы сегодня развернулось на нашей территории. Мы должны быть сдержанными и не вестись ни на какие провокации», — заявил Данилов.
По его словам, начиная с 30 октября, украинская сторона регулярно получает информацию от разведсообщества о тех или иных процессах, которые происходят на границе с Украиной, и часто эти сценарии имели место, но не всегда.
«Я не могу подтвердить, что все у нас совпадало на 100% с нашими партнерами, но тем не менее информация в подавляющем большинстве случаев подтверждалась», — пояснил Данилов, добавив, что все это время власти проводили большую работу по усилению обороноспособности.
В то же время генерал-летенант ВСУ Александр Павлюк подчеркнул, что возведение понтонного моста на границе в Беларуси также было провокацией. Уже через несколько часов мост исчез.
- Ночью в Донецкой и Луганской областях в течение часа не было мобильной связи от оператора «Водафон». На это жаловались жители Краматорска, Бахмута, Славянска, Торецка, Лисичанска, Светлодарска, Рубежного, Константиновки, Святогорска и других населенных пунктов Донбасса. Связь возобновилась около часа ночи.
- Перед этим за сутки оккупационные войска 50 раз открывали огонь вдоль всей линии разграничения. Под обстрелы попали жилые дома, детские сады и центры, коммунальные постройки и другое. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что «власть» оккупированной части Донецкой области может начать эвакуировать местных жителей из-за возможного обострения и подготовки к провокациям.