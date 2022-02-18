Секретар РНБО: Ознак повномасштабної операції з боку Росії немає, є тільки масовані провокації

Українська влада наразі не бачить ознак повномасштабної операції з боку Росії, збільшення обстрілів називає масованою провокацією.

Про це в ефірі програми «Право на владу» заявив Секретар РНБО України Олексій Данілов, відповідаючи на питання чи відбудеться напад найближчим часом.

«Якщо ідеться про повномасштабну операцію проти України, ми такого не бачимо. Що ми на сьогоднішній день бачимо? Провокації з боку РФ, які вони чинили постійно. Але сьогодні [17 лютого] це було вже зухвало, сьогодні була масована провокація. Яка мета? Мета, щоб ми почали військовим шляхом відповідати потужно, аби нас звинуватити у причетності до того, що вони б хотіли, аби сьогодні розгорнулось на нашій території. Ми маємо бути стриманими і не вестись на жодні провокації», — заявив Данілов.

За його словами починаючи з 30 жовтня українська сторона регулярно отримує інформацію від розвідспільноти про ті чи інші процеси, які відбуваються на кордоні з Україною, і часто, хоча не завжди, ці сценарії мали місце.

«Я не можу підтвердити, що все у нас збігалося на 100% з нашими партнерами, але тим не менше інформація в переважній більшості підтверджувалася», — пояснив Данілов, додавши, що весь цей час влада проводила велику роботу з посилення обороноздатності.

Водночас генерал-летенант ЗСУ Олександр Павлюк наголосив, що зведення понтонного моста на кордоні в Білорусі також було провокацією. Уже через кілька годин міст зник.