Боевики «ЛНР» объявили мобилизацию, мужчинам до 55 лет запретили выезд из «республики»

Главарь боевиков «ЛНР» Леонид Пасечник подписал «указ» об объявлении общей мобилизации среди населения «республики».

Об этом сообщают подконтрольные боевикам «ЛНР» ресурсы.

Согласно «документу», мобилизация объявлена с целью «отражения агрессии против ЛНР, перевода военных формирований и органов, специальных формирований на полную боевую готовность, а также укомплектования их личным составом».

Кроме того, сообщается, что в связи с мобилизацией всем мужчинам от 18 до 55 лет запрещен выезд из «ЛНР».