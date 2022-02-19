Боевики «ЛНР» объявили мобилизацию, мужчинам до 55 лет запретили выезд из «республики»

Главарь боевиков «ЛНР» Леонид Пасечник подписал «указ» об объявлении общей мобилизации среди населения «республики».
Об этом сообщают подконтрольные боевикам «ЛНР» ресурсы.
Согласно «документу», мобилизация объявлена с целью «отражения агрессии против ЛНР, перевода военных формирований и органов, специальных формирований на полную боевую готовность, а также укомплектования их личным составом».
Кроме того, сообщается, что в связи с мобилизацией всем мужчинам от 18 до 55 лет запрещен выезд из «ЛНР».
- Утром 19 февраля стало известно, что глава боевиков ДНР Денис Пушилин подписал указ о мобилизации в «республике».
- Утром 17 февраля боевики «ДНР» и «ЛНР» начали массированные обстрелы — под огонь попали 22 населенных пункта. В Станице Луганской обстреляли детский сад, в результате чего контузило троих сотрудников. Также поврежден ряд зданий. Кроме того, боевики обстреляли школу во Врубовке недалеко от города Попасная.
- На следующий день массовые обстрелы продолжились. В то же время главари боевиков «Л/ДНР» объявили о массовой эвакуации жителей оккупированных территорий в Россию из-за якобы угрозы наступления со стороны украинских военных. Однако в украинской армии и СНБО заверили, что Украина не планирует никакого наступления на оккупированный Донбасс, а местное население вводят в заблуждение.
- За сутки 18 февраля боевики произвели 66 обстрелов, 52 из которых — из запрещенного Минскими договоренностями оружия.