Главарь «ДНР» Пушилин объявил в «республике» мобилизацию

Глава боевиков «ДНР» Денис Пушилин заявил, что подписал указ о мобилизации в самопровозглашенной республике.
Об этом сообщают интернет-ресурсы, подконтрольные боевикам.
«Призываю находящихся в запасе земляков прибыть в военные комиссариаты», — сказал Пушилин в собственном видеообращении. Согласно данным ресурсов, контролируемых боевиками, будет совершен призыв жителей «ДНР» и «поставки техники для обеспечения нужд Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики».
- Утром 17 февраля боевики ДНР и ЛНР начали массированные обстрелы — под огонь попали 22 населенных пункта. В Станице Луганской обстреляли детский сад, в результате чего контузило троих сотрудников. Также поврежден ряд зданий. Кроме того, боевики обстреляли школу во Врубовке недалеко от города Попасная.
- На следующий день массовые обстрелы продолжились. В то же время главари боевиков «Л/ДНР» объявили о массовой эвакуации жителей оккупированных территорий в Россию из-за якобы угрозы наступления со стороны украинских военных. Однако в украинской армии и СНБО заверили, что Украина не планирует никакого наступления на оккупированный Донбасс, а местное население вводят в заблуждение.
- За сутки 18 февраля боевики произвели 66 обстрелов, 52 из которых — из запрещенного Минскими договоренностями оружия.