Ватажок «ДНР» Пушилін оголосив у «республіці» мобілізацію

Очільник бойовиків «ДНР» Денис Пушилін заявив, що підписав «указ» про мобілізацію у «республіці».
Про це повідомляють інтернет-ресурси, підконтрольні бойовикам.
«Закликаю земляків, які перебувають у запасі, прибути до військових комісаріатів», — сказав Пушилін у власному відеозверненні. Згідно з даними ресурсів, які контролюють бойовики, буде здійснено призов жителів «ДНР» та «постачання техніки для забезпечення потреб Збройних Сил Донецької Народної Республіки».
- Уранці 17 лютого бойовики «ДНР» і «ЛНР» почали масовані обстріли — під вогонь потрапили 22 населені пункти. У Станиці Луганській обстріляли дитячий садок, унаслідок чого контузило трьох працівників. Також пошкоджено низку будівель. Крім того, бойовики обстріляли школу у Врубівці неподалік міста Попасна.
- Наступного дня масові обстріли продовжилися. Водночас ватажки бойовиків «Л/ДНР» оголосили про масову евакуацію жителів окупованих територій до Росії через нібито загрозу наступу з боку українських військових. Однак в українській армії та РНБО запевнили, що Україна не планує жодного наступу на окупований Донбас, а місцеве населення вводять в оману.
- За добу 18 лютого бойовики здійснили 66 обстрілів, 52 з яких — із забороненої Мінськими домовленостями зброї.