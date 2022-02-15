МИД: Признание Россией «Л/ДНР» будет означать ее выход из Минских соглашений

В Министерстве иностранных дел прокомментировали возможное признание Россией самопровозглашенных «Л/ДНР». Там отметили, что это будет означать выход РФ из Минских соглашений.

Об этом говорится в заявлении МИД.

«Позиция Украины остается неизменной: признание Россией т. н. «Л/ДНР» будет означать сознательный выход из Минских договоренностей. Такой шаг нанесет серьезный удар политико-дипломатическому урегулированию, над продвижением которого сейчас активно работают Украина и ее партнеры», — отметили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что признание «Л/ДНР» не будет иметь никаких правовых последствий, а России не удастся выдать оккупационные администрации за «независимые субъекты».

В то же время, поддержка президентом РФ Владимиром Путиным этого постановления будет иметь более широкие разрушительные последствия для международной безопасности и Россия получит решительный ответ.

«Призываем Москву занять конструктивную позицию для достижения прогресса в рамках существующих переговорных форматов. В противном случае Россия будет нести полную ответственность за разрушение Минских договоренностей и процесса мирного урегулирования вооруженного конфликта», — заявили в МИД.

Также на голосование в Госдуме с предложением признать «Л/ДНР» отреагировали и в посольстве США в Украине. Там отметили, что это очередная попытка нарушить суверенитет Украины.