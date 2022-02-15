МЗС: Визнання Росією «Л/ДНР» означатиме її вихід із Мінських угод

У Міністерстві закордонних справ прокоментували можливе визнання Росією самопроголошених «Л/ДНР». Там зазначили, що це означатиме вихід РФ із Мінських угод.
Про це йдеться у заяві МЗС.
«Позиція України залишається незмінною: визнання Росією т. зв. «Л/ДНР» означатиме її свідомий вихід із Мінських домовленостей. Такий крок завдасть серйозного удару політико-дипломатичному врегулюванню, над просуванням якого зараз активно працюють Україна та її партнери», — зазначили у відомстві.
У МЗС підкреслили, що визнання «Л/ДНР» не матиме жодних правових наслідків, а Росії не вдасться видати окупаційні адміністрації за «незалежні суб’єкти».
Водночас підтримка президентом РФ Володимиром Путіним цієї постанови матиме значно ширші руйнівні наслідки для міжнародної безпеки і Росія отримає рішучу відповідь.
«Закликаємо Москву зайняти конструктивну позицію задля досягнення прогресу в рамках існуючих переговорних форматів. В іншому випадку Росія нестиме повну відповідальність за руйнування Мінських домовленостей і процесу мирного врегулювання збройного конфлікту», — заявили у МЗС.
Також на голосування у Держдумі з пропозицією визнати «Л/ДНР» відреагували і в посольстві США в Україні. Там зазначили, що це є черговою спробою порушити суверенітет України.
- Депутати Держдуми Росії 15 лютого ухвалили звернення до президента РФ Володимира Путіна щодо визнання самопроголошених «Д/ЛНР». Відповідний проєкт постанови зібрав 351 голос. Рішення депутатів не означає визнання незалежності самопроголошених утворень, це має зробити Володимир Путін. В Офісі президента України зазначили, що звернення Держдуми Росії ускладнить ситуацію в Європі і таким чином РФ робить крок руйнування Мінських домовленостей.