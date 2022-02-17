Британская разведка обнародовала новую карту возможного вторжения России в Украину

В Великобритании обнародовали новую карту возможного вторжения России в Украину. Там подчеркивают, что РФ сохраняет значительное военное присутствие на украинских границах.

Об этом сообщило британское Минобороны в своем Twitter.

«Россия сохраняет значительное военное присутствие и может совершить вторжение без предварительного предупреждения», — подчеркнули в ведомстве.

На карте указано, что Россия может вторгнуться с севера, востока и аннексированного Крыма. Российские войска могут пойти на Киев, Харьков, Днепр на первом этапе, а на втором — на Одессу и Винницу.