Британська розвідка оприлюднила нову мапу можливого вторгнення Росії до України

У Великій Британії оприлюднили нову мапу можливого вторгнення Росії до України. Там наголошують, що РФ зберігає значну військову присутність на українських кордонах.

Про це повідомило британське Міноборони у своєму Twitter.

«Росія зберігає значну військову присутність, і може здійснити вторгнення без додаткового попередження», — підкреслили у відомстві.

На мапі вказано, що Росія може вторгнутися з півночі, сходу та з анексованого Криму. Російські війська можуть піти на Київ, Харків, Дніпро на першому етапі, а на другому — до Одеси та Вінниці.