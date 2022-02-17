Міноборони Росії заявило про повернення армії Західного округу з навчань. Захід і Україна кажуть протилежне

Міноборони Росії заявило, що повертає з навчань до пунктів постійної дислокації армію Західного військового округу. Війська нібито відводяться на 1 тисячу кілометрів.

Про це пише ТАСС.

Відомство повідомляє про відведення підрозділів танкової армії та бригади матеріально-технічного забезпечення, показавши кадри ешелонів із технікою. При цьому Міноборони не вказується регіон, з якого повертаються військові.

15 і 16 лютого Росія вже повідомляла про відведення частини військ від кордонів України, але США, Велика Британія та Україна заявили, що цього не бачать.

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс 16 лютого заявив, що Росія не тільки не йде на деескалацію, а й продовжує нарощувати війська. У Білому домі повідомляли, що РФ додатково перекинула до кордонів ще 7 тисяч військових — тепер їх понад 150 тисяч. Про нарощування сил каже і британська розвідка.