Минобороны России заявило о возвращении армии Западного округа с учений. Запад и Украина говорят об обратном

Минобороны России заявило, что возвращает с учений в пункты постоянной дислокации армию Западного военного округа. Войска якобы отводятся на 1 тысячу километров.
Об этом пишет ТАСС.
Ведомство сообщает об отводе подразделений танковой армии и бригады материально-технического обеспечения, показав кадры эшелонов с техникой. При этом, Минобороны не указывается регион, из которого возвращаются военные.
15 и 16 февраля Россия уже сообщала об отводе части войск от границ Украины, но США, Великобритания и Украина заявили, что этого не видят.
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс 16 февраля заявил, что Россия не только не идет на деэскалацию, но и продолжает наращивать войска. В Белом доме сообщали, что РФ дополнительно перебросила к границам еще 7 тысяч военных — теперь их более 150 тысяч. О наращивании сил говорит и британская разведка.
- 16 февраля генсек НАТО и президент Украины заявили, что Россия не отводит войска — данные разведок на это не указывают. При этом разведка Эстонии утверждает, что РФ готова начать вторжение в Украину со второй половины февраля.
- Новые снимки спутников Maxar продолжают фиксировать войска России в Беларуси, Крыму и на западе России. Фото были сделаны 15 и 16 февраля. На них можно видеть группу ударных вертолетов, понтонный мост через реку Припять и многое другое.