Минобороны России заявило о возвращении армии Западного округа с учений. Запад и Украина говорят об обратном

Минобороны России заявило, что возвращает с учений в пункты постоянной дислокации армию Западного военного округа. Войска якобы отводятся на 1 тысячу километров.

Об этом пишет ТАСС.

Ведомство сообщает об отводе подразделений танковой армии и бригады материально-технического обеспечения, показав кадры эшелонов с техникой. При этом, Минобороны не указывается регион, из которого возвращаются военные.

15 и 16 февраля Россия уже сообщала об отводе части войск от границ Украины, но США, Великобритания и Украина заявили, что этого не видят.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс 16 февраля заявил, что Россия не только не идет на деэскалацию, но и продолжает наращивать войска. В Белом доме сообщали, что РФ дополнительно перебросила к границам еще 7 тысяч военных — теперь их более 150 тысяч. О наращивании сил говорит и британская разведка.