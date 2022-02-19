Боевики обстреляли пункт пропуска «Счастье» в Луганской области

Боевики обстреляли контрольный пункт выезда-выезда «Счастье» в Луганской области.

Очевидцы сообщают, что обстрел велся с оккупированной территории с направления села Веселая Гора. Вероятно, боевики применяли минометы 82-мм калибра. Снаряды повредили ограждение пункта пропуска.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что примерно в 11:35 поступила информация об обстреле Счастья, в результате которого повреждены ворота третьего хода пожарно-спасательной части. Личный состав находится в безопасном месте в рукавной башне. Жертв и пострадавших нет.

Нынешнее обострение ситуации на Донбассе началось утром 17 февраля, когда боевики ДНР и ЛНР начали массированные обстрелы — под огонь попали 22 населенных пункта. В Станице Луганской обстреляли детский сад, в результате чего контузило троих сотрудников. Также поврежден ряд зданий. Кроме того, боевики обстреляли школу во Врубовке недалеко от города Попасная. За сутки ранения получили по меньшей мере четыре человека, в том числе украинские военные.

На следующий день массовые обстрелы продолжились. В то же время главари боевиков «Л/ДНР» объявили о массовой эвакуации жителей оккупированных территорий в Россию из-за якобы угрозы наступления со стороны украинских военных. Однако в украинской армии и СНБО заверили, что Украина не планирует никакого наступления на оккупированный Донбасс, а местное население вводят в заблуждение.