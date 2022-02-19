Бойовики обстріляли пункт пропуску «Щастя» на Луганщині

Бойовики обстріляли контрольний пункт вʼїзду-виїзду «Щастя» у Луганській області.
Очевидці повідомляють, що обстріл вівся з окупованої території, з напрямку села Весела Гора. Ймовірно, бойовики застосовували міномети 82-мм калібру. Снаряди пошкодили огорожу пункту пропуску.
Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила, що приблизно о 11:35 надійшла інформація про обстріл Щастя, внаслідок якого пошкоджені ворота третього ходу пожежно-рятувальної частини. Особовий склад перебуває у безпечному місці в рукавній вежі. Жертв та постраждалих немає.
Нинішнє загострення ситуації на Донбасі почалося уранці 17 лютого, коли бойовики «ДНР» і «ЛНР» почали масовані обстріли — під вогонь потрапили 22 населені пункти. У Станиці Луганській обстріляли дитячий садок, унаслідок чого контузило трьох працівників. Також пошкоджено низку будівель. Крім того, бойовики обстріляли школу у Врубівці неподалік міста Попасна. За добу поранення отримали щонайменше четверо людей, зокрема українські військові.
Наступного дня масові обстріли продовжилися. Водночас ватажки бойовиків «Л/ДНР» оголосили про масову евакуацію жителів окупованих територій до Росії через нібито загрозу наступу з боку українських військових. Однак в українській армії та РНБО запевнили, що Україна не планує жодного наступу на окупований Донбас, а місцеве населення вводять в оману.
- За добу 18 лютого бойовики здійснили 66 обстрілів, 52 з яких — із забороненої Мінськими домовленостями зброї.
- Внаслідок обстрілу бойовиками насосної станції Південно-Донбаського водогону мешканці цілої низки міст Донеччини опинилися без води.