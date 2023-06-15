Гроссі відвідав Запорізьку АЕС. Він оцінив ризики для станції після підриву Каховської ГЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав окуповану Запорізьку атомну електростанцію після підриву Каховської ГЕС, щоб оцінити ситуацію там.

Гроссі зняв відео на тлі охолоджувального ставка біля Запорізької АЕС і наголосив, що для безпеки станції важливо, щоб у водоймі залишався такий же рівень води.

Якщо вдасться контролювати випаровування, то ЗАЕС може бути безпечною ще деякий час.