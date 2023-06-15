Гроссі відвідав Запорізьку АЕС. Він оцінив ризики для станції після підриву Каховської ГЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав окуповану Запорізьку атомну електростанцію після підриву Каховської ГЕС, щоб оцінити ситуацію там.
Гроссі зняв відео на тлі охолоджувального ставка біля Запорізької АЕС і наголосив, що для безпеки станції важливо, щоб у водоймі залишався такий же рівень води.
Якщо вдасться контролювати випаровування, то ЗАЕС може бути безпечною ще деякий час.
- Перед цим очільник МАГАТЕ зустрівся з президентом Володимиром Зеленським для обговорення кроків, які мінімізують ризики для Запорізької АЕС.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив греблі під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали греблю, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку.
- «Схеми» показали супутникові знімки притоки до охолоджувального ставка ЗАЕС. Притока обміліла через постійне зниження рівня води в Каховському водосховищі. Однак в «Енергоатомі» кажуть, що рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС стабільний. Ситуація контрольована.
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до мільярда доларів і триватиме пʼять років. Гуманітарну допомогу для постраждалих від знищення греблі нададуть ООН і Євросоюз. Білий дім заявив, що не залишить цього і допоможе Україні, також Україна отримає допомогу від центру реагування на природні лиха та катастрофи при НАТО.
- Орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив росією Каховської ГЕС уже перевищує 55 мільярдів гривень.