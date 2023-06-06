Підрив Каховської ГЕС: розвідка каже, що росіяни діяли хаотично й допустили затоплення своєї техніки

За результатами засідання Ставки верховного головнокомандувача Володимир Зеленський заявив, що підрив Каховської гідроелектростанції не вплинув на спроможність України деокуповувати власні території.
Водночас, за даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали дамбу, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку.
Також Зеленський вислухав доповіді військового командування про ситуацію на фронті й додав, що готовність Сил оборони України до подальших дій зараз максимальна.
- Уночі 6 червня гребля Каховської ГЕС у Херсонській області була зруйнована вибухом, розпочалась евакуація мешканців із небезпечних районів. Україна звинуватила в підриві ГЕС росію, а окупаційна влада Херсонської області заявила про «обстріл» ГЕС. Через підрив дамби Каховської ГЕС під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери.
- На правому березі Дніпра у критичній зоні підтоплення опинилися 16 тисяч людей, у регіоні оголосили евакуацію. Після підриву ГЕС затопило зоопарк у Новій Каховці, де загинули майже всі тварини.
- Наразі із зони підтоплення на Херсонщині евакуювали вже понад 1 300 людей, повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук. До ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС залучили 500 рятувальників і 160 одиниць техніки ДСНС із одинадцяти областей.
- Можуть бути негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції, проте ситуація контрольована. Рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, а вода з цього водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС.
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до $1 млрд та триватиме пʼять років. За приблизними оцінками, 35—37 сіл буде затоплено, сказав керівник «Укргідроенерго» Ігор Сиротa.