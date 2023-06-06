Підрив Каховської ГЕС: розвідка каже, що росіяни діяли хаотично й допустили затоплення своєї техніки

За результатами засідання Ставки верховного головнокомандувача Володимир Зеленський заявив, що підрив Каховської гідроелектростанції не вплинув на спроможність України деокуповувати власні території.

Водночас, за даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали дамбу, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку.

Також Зеленський вислухав доповіді військового командування про ситуацію на фронті й додав, що готовність Сил оборони України до подальших дій зараз максимальна.