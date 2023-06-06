Росія підірвала греблю Каховської ГЕС, у регіоні оголосили евакуацію

Росія підірвала греблю Каховської ГЕС у Херсонській області, за 5 годин вода досягне критичного рівня, розпочалась евакуація мешканців із небезпечних районів.

Про це вранці 6 червня повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під загрозою затоплення на правобережній частині річки Дніпро, а саме: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, частково місто Херсон — острів Корабел. Евакуацію із цих зон здійснюватимуть автобусами.

Людей просять вимкнути всі електроприлади, взяти документи та речі першої необхідності й подбати про близьких і домашніх улюбленців.

Окупаційний «мер» Нової Каховки Володимир Леонтьєв спочатку заявив, що «скрізь усе нормально містом, усе тихо і спокійно», проте потім повідомив, що близько другої години ночі «була низка численних ударів по Каховській ГЕС, які зруйнували «засувки».

«У результаті вода з Каховського водосховища неконтрольовано почала скидатися нижче за течією», — додав він.

Через підрив дамби Каховської ГЕС під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини у й Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери.

У Каховському водосховищі стрімко падає рівень води. Щогодини — майже на 15 сантиметрів.