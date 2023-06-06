У Новій Каховці після підриву ГЕС затопило зоопарк. Вижили лише лебеді та качки

В окупованій Новій Каховці на Херсонщині через підрив Каховської ГЕС затопило місцевий зоопарк. Загинули майже всі тварини.

Про це повідомила організація UAnimals у своєму Facebook.

Там розповіли, що змогли звʼязатися з керівництвом зоопарку «Казкова діброва». Там підтвердили, що територію зоопарку повністю затопило, а врятуватися змогли лише лебеді та качки.

«Людина, з якою ми говорили (не називаємо імʼя з міркувань безпеки), сказала: «Ми всіма силами намагалися зберегти зоопарк в окупації. Тепер його більше не існує», — розповіли в організації.

Тим часом у соцмережах поширювали відео, як у Новій Каховці біля місцевого Палацу культури помітили лебедів. Загалом у зоопарку могли перебувати близько 260 тварин.