У Новій Каховці після підриву ГЕС затопило зоопарк. Вижили лише лебеді та качки

В окупованій Новій Каховці на Херсонщині через підрив Каховської ГЕС затопило місцевий зоопарк. Загинули майже всі тварини.
Про це повідомила організація UAnimals у своєму Facebook.
Там розповіли, що змогли звʼязатися з керівництвом зоопарку «Казкова діброва». Там підтвердили, що територію зоопарку повністю затопило, а врятуватися змогли лише лебеді та качки.
«Людина, з якою ми говорили (не називаємо імʼя з міркувань безпеки), сказала: «Ми всіма силами намагалися зберегти зоопарк в окупації. Тепер його більше не існує», — розповіли в організації.
Тим часом у соцмережах поширювали відео, як у Новій Каховці біля місцевого Палацу культури помітили лебедів. Загалом у зоопарку могли перебувати близько 260 тварин.
- Уночі 6 червня гребля Каховської ГЕС у Херсонській області була зруйнована вибухом, розпочалась евакуація мешканців із небезпечних районів. Україна звинуватила в підриві ГЕС росію, а окупаційна влада Херсонської області заявила про «обстріл» ГЕС. Через підрив дамби Каховської ГЕС під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери.
- На правому березі Дніпра у критичній зоні підтоплення опинилися 16 тисяч людей, у регіоні оголосили евакуацію.
- Можуть бути негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції, проте ситуація контрольована. Рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, а вода з цього водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС.